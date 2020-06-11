Политолог Станкевич назвал четыре ошибки российской власти в 90-х

Санкт-Петербург, 11 июня. Бывший советник президента РФ Бориса Ельцина, политолог Сергей Станкевич проанализировал ошибки, которые были совершены политическим руководством страны в начале 1990-х годов. Результатами он поделился в эфире медиацентра «Патриот» на тему «РФ против СССР. Что мы празднуем в День России?».

Станкевич выделил четыре главные ошибки. Первая — не был найден выход из конституционного кризиса в 1993 году. Вторая — начало чеченской войны. Третья — приватизация важнейших отраслей экономики. Четвертая — решение президента Бориса Ельцина переизбираться в 1995 году. Политолог заявил, что Ельцин должен был уступить место Анатолию Собчаку.

«Ему (Ельцину. — Прим. ФАН) тогда надо было выдвигать преемника, — уверен политолог, — потому что значительно больше ошибок было сделано во второй президентский срок Бориса Ельцина: тогда расцвела олигархия и взошла зловещая звезда Березовского. Вместо Ельцина мог быть избран Собчак, он был очень популярен, на пике формы, и легко победил бы Зюганова на выборах».

Однако ошибки, совершенные в 1990-х, не слишком существенны для развития такого государства, как Россия, уверен политолог.

«Российская государственность имеет тысячелетнюю историю, и все это время она менялась. Было три империи — московская, романовская и советская. Сейчас новая — демократическая республика с рыночной экономикой. Впервые Россия существует с таким уникальным проектом. И этот проект адекватен XXI веку», — считает Сергей Станкевич.

Конечно, в Советском Союзе были большие достижения в науке и экономике, в области общественных отношений и социальных гарантий, напомнил он.