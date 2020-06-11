Киев заявил, что Украина «физически не может» осуществлять поставки воды в Крым

Киев, 11 июня. Власти Украины не рассматривают вопрос о возобновлении водоснабжения Крыма. Об этом заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

«Этот вопрос нас беспокоит, но восстановление поставки воды через Северо-Крымский канал сегодня на повестке дня не стоит, и это не является предметом какого-то торга», — заявил украинский премьер-министр

Шмыгаль также добавил, что в настоящее время Украина «физически не может» осуществлять поставки воды в Крым.

Стоит отметить, что ранее Украина обеспечивала Крымский полуостров пресной водой на 85%. В 2014 году власти Украины приостановили подачу воды в Крым. При этом в Киеве не скрывают, что тема водоснабжения Крыма является «рычагом давления на Россию».

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, состоявшегося весной 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом российский лидер отмечал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.