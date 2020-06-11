Власти Иркутска помогут спортивным школам города

Иркутск, 11 июня. На выездных совещаниях в ДЮСШ №5 и №6 города Иркутска были приняты предложения по развитию школ. Предложения были внесены председателем Думы, депутатом по избирательному округу №28 Евгением Стекачевым, его заместителем, депутатом по округу №2 Виталием Матвийчуком и депутатом по округу №15 Александром Квасовым.

В ДЮСШ №5 занимаются около 150 детей, при этом одновременно на занятиях могут находиться не более пятнадцати, поскольку площадь помещения составляет менее 200 кв. метров. Стекачев отметил, что в 28-м округе эта спортивная школа является единственной, ее хотят посещать несколько тысяч школьников. Основная задача, поставленная депутатами, включает приведение в порядок старых помещений, а также расширение школ.

У ДЮСШ №6 нет собственного помещения, все секции располагаются в общеобразовательных школах и спортивных учреждениях.

Также власти города намерены помочь тренерам, повысить престиж их работы, чтобы в ДЮСШ преподавали высококлассные профессионалы, развивая спортивную сферу, пишет Infox.ru.