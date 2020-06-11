Асад успешно справится с санкциями США при помощи расширения сотрудничества с Россией

Расширение военных баз в Сирии в рамках передачи дополнительных объектов инфраструктуры, которое сейчас обсуждается между сирийскими и российскими властями, является важным шагом правительства Башара Асада в противодействии санкциям Запада. Об этом специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал экономический аналитик Алаа Асфари.

Доктор экономических наук обратил внимание, что российское присутствие в Сирии является законным, поскольку происходит по требованию сирийского руководства. Кроме того, Россия не навязывает свое мнение странам, с которыми активно сотрудничает, в отличие от Америки, Турции и других стран Запада.

Алаа Асфари заметил, что Россия и Сирия имеют общие интересы, поэтому новое соглашение станет шагом к развитию обеих стран.

«Я думаю, что сирийские порты, будь то в Тартусе или Латакии, должны развиваться с помощью российских инвестиций и в то же время принадлежать РФ. В международном праве подобное считается временной собственностью страны-инвестора, которая арендовала объект на протяжении всего срока действия договора. Я считаю, что договоренности с РФ помогут сирийской экономике, ведь таким образом страна получит дополнительный долларовый доход. Кроме того, это позволит обходить санкции со стороны Запада, ведь в этом случае экспорт будет осуществляться из российского порта в другой российский порт», — говорит экономический аналитик.

Алаа Асфари обратил внимание на успешный опыт подобного обхода иностранных санкций на Кубе, когда Советский Союз арендовал кубинские порты и мог доставлять туда товары.

В заключение экономист заметил, что следует ожидать усиления санкций США в ближайшее время, однако сотрудничество Сирии с Россией и Ираном может позволить преодолеть ограничения.