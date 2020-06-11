МИД РФ объяснил ложь Нидерландов по делу MH17 желанием выгородить Украину

Москва, 11 июня. Голландское следствие, обвиняя Россию по делу о крушении малайзийского Boeing-777 (рейс MH17) в Донбассе, хочет выгородить украинскую сторону. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат назвала ложью заявления Нидерландов о том, что Россия якобы пытается «подогнать» доказательства по делу. Она подчеркнула, что Москва не является стороной уголовного процесса, который ведется окружным судом Гааги.

«Обвинения выдвинуты трем гражданам России – Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову, поэтому мы следим за его ходом с точки зрения соблюдения их законных прав», — объяснила она.

Прокуратура Нидерландов ранее отвергла причастность Украины к крушению рейса MH17 в небе над Донбассом. В ведомстве заявили, что «нет никакой информации» о нахождении украинской системы «Бук» в этом районе 17 июля 2014 года, когда произошла трагедия.

Член Совета Федерации Сергей Цеков объяснил русофобией такой виток в деле о крушении лайнера. Он напомнил, что следователи упорно игнорируют представленные Москвой доказательства, согласно которым ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.

Напомним, что лайнер Boeing-777 следовал по маршруту из Амстердама в Куала-Лумпур, на его борту находились 298 человек, все они погибли.