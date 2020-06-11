Историк напомнил о давней традиции Запада искать «русский след» во всех неудачах

Москва, 11 июня. Традиция искать «русский след» и вести информационную войну против России имеет столетнюю историю, заявил кандидат исторических наук, политолог Григорий Миронов.

Заявления о «российском вмешательстве» стали излюбленным инструментом инфовойны на Западе. Однако корни этой традиции лежат еще в прошлом веке. Миронов напомнил, что Лондон пытался найти «русский след» в истории британского рабочего движения.

В 1926 году владельцы шахт в Великобритании снизили рабочим зарплату и продлили рабочий день. Шахтеры выступили против таких мер и устроили всеобщую забастовку грандиозных масштабов.

«Лондон ничего лучше не придумал, кроме как заявить, что ее организовали и финансировали власти Советской России», — напомнил историк.

Чтобы переложить вину и отвлечь недовольное население, Лондон обвинил СССР в организации и финансировании забастовок. Первая схватка инфовойны против Москвы увенчалась успехом: британцы согласились на снижение зарплат и продление рабочего дня. Запад продолжает использовать этот прием и обвинять во всех бедах Москву, пишет «ПолитРоссия».

«Когда что-то в западных странах происходит плохое – обвиняют Россию. И народ в это послушно верит, так как этим занимаются государственные СМИ в лучших традициях геббелевской пропаганды. А он говорил: «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят», — отметил историк.

Миронов отметил, что даже в последних протестах в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда Западу удалось «отыскать» «русский след» и обвинить Москву. Политолог считает, что Западу нужен образ внешнего врага, чтобы отвлекать население от проблем. Низкая эрудиция и посредственное образование вынуждают население Запада не подвергать сомнению риторику властей, демонизирующих Россию.

«На самом деле это чистой воды информационная война, которую уже несколько столетий ведут против нас наши «заклятые друзья» и глобальные соперники. В отличие от них, Россия ведет честную внешнюю политику и никого голословно не обвиняет», – подытожил эксперт.

Ранее Еврокомиссия обвинила Россию и Китай в «дезинформационных кампаниях» по отношению к странам Евросоюза во время пандемии коронавируса. В ЕК отметили, что Брюссель имеет «ясные доказательства», подтверждающие заявление.