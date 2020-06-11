Украинские гастарбайтеры рассказали об ужасах «рабского труда» в Польше

Киев, 11 июня. Украинские гастарбайтеры, работающие в Польше, стали чаще сталкиваться с ужасом рабских условий труда и обманом работодателей. Об этом свидетельствуют многочисленные рассказы простых украинцев, отправившихся в соседнюю страну.

Покинуть родину трудовых мигрантов заставляет тяжелая экономическая ситуация на Украине.

«Польские хозяева и раньше часто издевались над нашими людьми, не доплачивали. А теперь совсем озверели. Я за последнюю неделю побывала на двух хозяйствах под Варшавой — и везде пытались обмануть, а условия — каторжные», — поделилась жительница Луцка Галина Федышин.

По словам женщины, она нашла объявление о сборе клубники под Варшавой, работодатель пообещал платить 3 злотых за одну корзину ягод. Однако на деле все оказалось иначе, работников увезли гораздо дальше, снизили плату до 2 злотых за корзину и даже потребовали денег за проезд.

«Но главный «сюрприз» нас ждал впереди. У фермера было два поля — одно заросшее сорняками в человеческий рост, которые он заставил нас обрывать голыми руками, даже тяпку не дал. Я все руки разодрала», — рассказала украинка.

Она также добавила, что работников кормили в обед исключительно вареной картошкой, а разместили в сарае, больше похожем на конюшню.

Большой наплыв желающих работать украинцев привел к тому, что польские хозяева выдвигают менее привлекательные условия. Кроме того, эпидемия коронавируса вынуждает гастарбайтеров проходить обязательный двухнедельный карантин на фермерском хозяйстве, фактически ставя их в рабское положение.