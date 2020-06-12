Соотечественники из десятка стран мира 12 июня поздравят Россию танцевальным флешмобом

Соотечественники из десятка стран мира — от Панамы до Аргентины — 12 июня поздравят Россию танцевальным флешмобом. Как рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей международный куратор проекта Виктория Самойлова, акция пройдет в режиме онлайн через социальную сеть Instagram.

«Флешмоб «Русь танцевальная» несколько лет существовал как всероссийская акция. В 2018 году организатор фестиваля Светлана Огнева представила проект соотечественникам, проживающим за рубежом, на молодежном форуме БалтАртек. Тогда этот флешмоб получился ярким, и мне очень захотелось, чтобы он проник в сердца людей во всех странах мира, потому что он показывает великолепие русского танца», — рассказала жительница Италии Виктория Самойлова.

С 2019 года танцевальный фестиваль расширился до международных масштабов: вместе с десятками российских городов свою Родину 12 июня поздравляли соотечественники из Аргентины, Испании, Италии, Сирии.

«В этом году мы получили заявки на участие во флешмобе из 16 стран: это Португалия, Панама, Малайзия, Кот-Д’ивуар, Узбекистан, Ливан, Катар, Дания, Канада, США, Турция, Аргентина, Испания, Палестина, Иордания, Ирландия», — сообщила международный куратор акции.

Виктория Самойлова рассказала, что обычно соотечественники участвуют во флешмобе командно. Сначала разучивают русский народный танец, потом выходят на какую-нибудь площадь в своих городах и танцуют.

«В этом году из-за сложившейся эпидемиологической ситуации по всему миру флешмоб «Русь танцевальная» пройдет в формате онлайн через социальную сеть Instagram. Все будут танцевать индивидуально. Сейчас участники разучивают танец, а 12 июня выйдут в Сеть и в прямом эфире станцуют каждый из своего дома. Некоторые участники выложат видеоролики с танцем в социальных сетях с хештегами фестиваля», — пояснила Самойлова.

Соотечественники также предлагают в День России присоединиться к музыкальному онлайн-марафону «С любовью к России». Любой желающий может спеть песни народов России на своем родном или на русском языке и выложить в сеть с хештегами #loveRussianmusic #Russiadaymusic.