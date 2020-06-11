Экономист Холод объяснил лидирующие показатели РФ по экспорту зерна

Санкт-Петербург, 11 июня. Россия вышла в лидеры по экспорту зерна, потому что численность ее населения гораздо меньше, чем в СССР, заявил бывший заместитель министра сельского хозяйства, экономист Леонид Холод в эфире медиацентра «Патриот» на тему «РФ против СССР. Что мы празднуем в День России?».

Холод соотнес объемы экспорта зерна и численность населения в России и СССР. По словам экономиста, современная Россия экспортирует больше зерна, чем в советские годы, потому что в стране уменьшилось количество его потребителей.

«В СССР проживало 350 млн человек, в современной России — 140 млн, — обратил внимание эксперт. — Есть избыток — его можно экспортировать. В Советском Союзе потребителей было больше, поэтому СССР не был лидером по экспорту зерна».

По словам бывшего замминистра сельского хозяйства, в СССР производилось значительно больше сельскохозяйственной продукции, однако Российская Федерация достигла определенных успехов. Сейчас агрокомплекс России, считает Холод, выглядит привлекательнее, чем нефтяная отрасль. Он отметил огромные ресурсы производства сельскохозяйственной продукции за счет территории и запасов пресной воды. По его словам, это позволило России занять уверенное место на мировом рынке, в системе международного распределения труда.