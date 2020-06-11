Европейские топ-менеджеры спецбортом вернулись на работу в Россию

Москва, 11 июня. Работающие в России менеджеры европейских компаний начали возвращаться в Москву. В ночь на 11 июня в Москву прибыл чартерный рейс немецкой авиакомпании Lufthansa. На борту самолета находилась группа европейских топ-менеджеров и бизнесменов.

Глава правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп заявил, что возвращение немецких и европейских топ-менеджеров и бизнесменов свидетельствует о надежности экономических связей между Москвой и Берлином.

«Мы надеемся, что этот рейс положит начало масштабному возвращению наших менеджеров, и призываем правительства в Берлине и Москве как можно быстрее снять запрет и с обычных командировочных поездок», — пояснил Шепп.

По словам одного из пассажиров борта Роберта Брайтнера, в Россию смогли вернуться не все топ-менеджеры и бизнесмены.

«ВТП до последней минуты на самом высоком правительственном уровне вела борьбу, чтобы в список пассажиров включили как можно больше людей», — отметил Брайтнер.

Стоит отметить, что Российско-Германская внешнеторговая палата включает в себя более 900 компаний. В 2018 году прямые инвестиции немецких компаний в российскую экономику составили 3,3 миллиарда евро. В 2019 году эта сумма составила 2,1 миллиарда евро. В связи с введением ограничений из-за риска распространения коронавирусной инфекции в России с 18 марта был запрещен въезд иностранцев.