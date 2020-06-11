Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым погибли два человека

Москва, 11 июня. В «пьяном» ДТП с актером Михаилом Ефремовым, есть еще одна жертва, о которой не говорят, считает Иван Охлобыстин. О страшной трагедии на Садовом кольце актер высказался на своей странице во «ВКонтакте».

«Погиб человек, нет погибло два человека — Сергей и Михаил. Невинная жертва и конченый человек», — считает Охлобыстин.

Он подчеркнул, что Ефремов «не благочестивый разбойник и тем паче не Христос», он «заблудшая овца», а точнее — «пьяный баран, несущийся напролом».

И парадокс, по его мнению, как раз заключается в том, что именно таким Ефремова и любили в последнее время зрители, именно таким и восхищались: «Какой гусар! И пьющий, как мы с тобой Коля! Ну, мужик! Ничего не боится! Миллионы просмотров».

«Те, кто подливал — уже исполнители. Мы сами приговорили Ефремова. Мы пожинаем плоды нашей духовной неустроенности», — констатировал Охлобыстин.

Он отметил, что у шоу, полных «оголтелой пошлятины», по-прежнему высокие рейтинги. Зрители приучились радоваться чужим бедам и неудачам. Одну из ведущих ролей в этом «полупорнографическом шапито» опять же по выбору зрителей играл Ефремов, причем играл так талантливо и самозабвенно, что утратил здравый смысл, здоровье, свободу и «шагнул одной ногой в ад».

Охлобыстин также обратил внимание, что семьи Захарова и Ефремова не должны пострадать от ненависти, которую разжигают «нечистоплотные» СМИ.

«Они жертвы. И те, и другие. Им нужен мир и любовь, а не хайп на крови»,— цитирует его «Царьград».

Охлобыстин добавил, что всем сейчас стоит пересмотреть свое отношение к нормам общественной морали, которая состоит не только в том, чтобы убирать за собой мусор после шашлыков в лесу.

«Мораль еще в сострадании к любой человеческой жизни, даже такой, как Михаил Ефремов. Пусть его осудит суд, мы уже на этом этапе не нужны. Это такой злой урок всем, кто ходит по краю!» — заключил он.

Напомним, страшное ДТП на Садовом кольце произошло вечером 8 июня. Михаил Ефремов, будучи нетрезвым, сел за рулем своего внедорожника, вылетел на встречку и снес фургон, за рулем которого находился Сергей Захаров. Он погиб от полученных травм. По данному факту было возбуждено уголовное дело, Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. 9 июня Таганский суд Москвы арестовал его на 2 месяца.