Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 11 июня.

Российским пенсионерам пообещали единовременную выплату. Точный размер будет зависеть от региона. Российские пенсионеры получат новую единовременную выплату.

Американская бронемашина M1235 MRAP предприняла попытку преградить дорогу российским военным. Военные США не сумели помешать российскому патрулю в Сирии из-за заглохшей бронемашины.

По мнению Лозы, место Ефремова готовы занять сотни других актеров, ранее не имевших возможности играть подобные роли. Лоза уверен, что российский театр не заметит потери Ефремова.

Арина Шарапова отреагировала на смертельное ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов под действием алкоголя. Россиян возмутила попытка Шараповой переложить вину с Ефремова на «пьющий русский народ».

Устроивший пьяное ДТП Михаил Ефремов может остаться без нового контракта в театре «Современник». Ефремов может остаться без работы.

Полицейские могли задержать актера Михаила Ефремова сразу после смертельного ДТП, руководствуясь статьей 91 УПК РФ. Адвокат Подшибякин считает, что Ефремова должны были задержать сразу после ДТП.

Теперь у актрисы короткая стрижка и пепельно-русый цвет волос. Подписчики восхищены новым образом звезды. Варнава кардинально сменила имидж после расставания с женихом.

Психиатр-нарколог Евгений Брюн заявил, что лечение Михаила Ефремова от алкоголизма может занять около месяца. Нарколог рассказал, сколько времени потребуется на лечение Ефремова от алкоголизма.

Редакция Telegram-канала «ЧВК медиа» разбирает технологическую сторону протестов в США. Black Lives Matter: какие приложения используются для координации протестов в США.

По словам женщины, в тот вечер она ждала Сергея после работы и пыталась ему дозвониться. Супруга погибшего по вине Ефремова водителя рассказала, как узнала о гибели мужа.