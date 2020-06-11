Предсказавший беспорядки в США писатель спрогнозировал скорый распад государства

Соединенные Штаты Америки обречены распасться на две или более частей из-за противоречий, лежащих в основе этого государства. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Центра геополитических экспертиз, член Изборского клуба Валерий Коровин. В своей книге «Третья мировая сетевая война», написанной еще в 2013 году, он описал события, происходящие в данный момент в США.

«Гражданская война в Америке не прекращалась никогда, а сейчас перешла в активную фазу, — констатировал Валерий Коровин. — Поэтому то, что было начато не сейчас, будет продолжаться до того момента, пока раскол американского общества не перейдет из ментального уровня в физический. То есть, пока Америка не расколется в буквальном смысле на две или более частей».

По мнению собеседника ФАН, раскол присутствует не только в головах американского общества, поэтому даже президент США Дональд Трамп предотвратить этот процесс не сможет.

«Это — раскол от фундамента, на котором Америка построена, и сейчас эта трещина расходится в разные стороны, — объясняет эксперт. — Воля и ум Трампа могут на какое-то время остановить этот процесс, — подморозить, слегка «забетонировать». Но, по большому счету, Америка обречена. Это уже не остановить».

Валерий Коровин также обратил внимание на то, что субъект распада может меняться.

«Еще могут проснуться индейцы, латиносы, китайцы, но раскол и последующий распад Америки неумолим», — подытожил он.

Книга Валерия Коровина «Третья мировая сетевая война» была написана в 2013 году и в 2014 вышла в издательстве «Питер». В ней подробно рассказывается о технологии сетевых войн, в ряде источников также фигурирующих как «гибридные». Начинается книга с литературного вступления, в котором рассказывается о гражданской войне в США и распаде этого государства.

«Протестующие устроили что-то невероятное, особенно в Нью-Йорке, — пишет Коровин. — Невообразимое еще до недавних пор действо, похожее, с одной стороны, на праздничный карнавал, с другой — на вакханалию с тысячами сожженных покрышек, непрерывными стычками с полицией и закидыванием ее бутылками с зажигательной смесью. И что самое страшное — под полное одобрение жителей двух главных городов США».

Напомним, массовые беспорядки в США начались после смерти 46-летнего темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Он был задержан полицейскими 25 мая возле одного из магазинов за попытку расплатиться фальшивыми деньгами.

После смерти Флойда в крупнейшем городе Миннесоты разгорелся настоящий бунт: протестующие стали крушить машины, бить витрины и поджигать магазины. На фоне массовых беспорядков в городе начали орудовать мародеры. В частности, в Лос-Анджелесе были разгромлены и разграблены несколько синагог и кошерных магазинов

В данный момент протестующие из числа ультралевых из движения «Антифа» вместе с активистами движения Black Lives Matter (BLM или «Жизни черных имеют значение»), фактически захватили город Сиэтл, провозгласив на главной площади «Народную республику Капитолия». Местные чиновники из числа демократов предпочитают бездействовать, — отчасти из страха, отчасти — из симпатии к протестующим.

11 июня стало известно, что мэр Сиэтла Дженни Деркан обратилась к Трампу с призывом «вернуться в бункер» и перестать давать оценку действиям местных властей во время акций протеста.