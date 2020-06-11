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Предсказавший беспорядки в США писатель спрогнозировал скорый распад государства

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Предсказавший беспорядки в США писатель спрогнозировал скорый распад государства

Соединенные Штаты Америки обречены распасться на две или более частей из-за противоречий, лежащих в основе этого государства. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Центра геополитических экспертиз, член Изборского клуба Валерий Коровин. В своей книге «Третья мировая сетевая война», написанной еще в 2013 году, он описал события, происходящие в данный момент в США.

«Гражданская война в Америке не прекращалась никогда, а сейчас перешла в активную фазу, — констатировал Валерий Коровин. — Поэтому то, что было начато не сейчас, будет продолжаться до того момента, пока раскол американского общества не перейдет из ментального уровня в физический. То есть, пока Америка не расколется в буквальном смысле на две или более частей».

По мнению собеседника ФАН, раскол присутствует не только в головах американского общества, поэтому даже президент США Дональд Трамп предотвратить этот процесс не сможет.

«Это — раскол от фундамента, на котором Америка построена, и сейчас эта трещина расходится в разные стороны, — объясняет эксперт. — Воля и ум Трампа могут на какое-то время остановить этот процесс, — подморозить, слегка «забетонировать». Но, по большому счету, Америка обречена. Это уже не остановить».

Предсказавший беспорядки в США писатель спрогнозировал скорый распад государства

Валерий Коровин также обратил внимание на то, что субъект распада может меняться.

«Еще могут проснуться индейцы, латиносы, китайцы, но раскол и последующий распад Америки неумолим», — подытожил он.

Книга Валерия Коровина «Третья мировая сетевая война» была написана в 2013 году и в 2014 вышла в издательстве «Питер». В ней подробно рассказывается о технологии сетевых войн, в ряде источников также фигурирующих как «гибридные». Начинается книга с литературного вступления, в котором рассказывается о гражданской войне в США и распаде этого государства.

«Протестующие устроили что-то невероятное, особенно в Нью-Йорке, — пишет Коровин. — Невообразимое еще до недавних пор действо, похожее, с одной стороны, на праздничный карнавал, с другой — на вакханалию с тысячами сожженных покрышек, непрерывными стычками с полицией и закидыванием ее бутылками с зажигательной смесью. И что самое страшное — под полное одобрение жителей двух главных городов США».

Предсказавший беспорядки в США писатель спрогнозировал скорый распад государства

Напомним, массовые беспорядки в США начались после смерти 46-летнего темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Он был задержан полицейскими 25 мая возле одного из магазинов за попытку расплатиться фальшивыми деньгами.

После смерти Флойда в крупнейшем городе Миннесоты разгорелся настоящий бунт: протестующие стали крушить машины, бить витрины и поджигать магазины. На фоне массовых беспорядков в городе начали орудовать мародеры. В частности, в Лос-Анджелесе были разгромлены и разграблены несколько синагог и кошерных магазинов

В данный момент протестующие из числа ультралевых из движения «Антифа» вместе с активистами движения Black Lives Matter (BLM или «Жизни черных имеют значение»), фактически захватили город Сиэтл, провозгласив на главной площади «Народную республику Капитолия». Местные чиновники из числа демократов предпочитают бездействовать, — отчасти из страха, отчасти — из симпатии к протестующим.

11 июня стало известно, что мэр Сиэтла Дженни Деркан обратилась к Трампу с призывом «вернуться в бункер» и перестать давать оценку действиям местных властей во время акций протеста.

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