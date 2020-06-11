Коммунист Малинкович заявил, что в СССР Ефремова расстреляли бы

Санкт-Петербург, 11 июня. Первый секретарь петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович сравнил судебные системы России и СССР на примере нашумевшего дела против Михаила Ефремова. Свое мнение коммунист озвучил в эфире медиацентра «Патриот» «РФ против СССР. Что мы празднуем в День России?».

Малинкович заявил, что современное российское правосудие избирательно в оценке вины преступника, если он относится к привилегированной группе населения. Например, за ДТП со смертельным исходом в СССР актера Михаила Ефремова могли бы расстрелять, считает участник обсуждения.

«Сталина не хватает не только на Ефремова, но и вообще на элиту, — добавил он. — Сейчас стало так, что если известный человек — участник ДТП, то дело спускают на тормозах. Снижается доверие к правосудию».

Коммунист уточнил, что падение веры в социальную справедливость в современной России — одно из главных негативных последствий распада СССР.

«Многое уводит нас от советских достижений, — с сожалением констатировал Малинкович. — Больше не дают бесплатного жилья, провели пенсионную реформу. Но слава богу разрушили не все, и наша бесплатная медицина, например, намного лучше, чем в США и Италии, где люди мрут, как мухи».

По мнению политика, существенные достижения в области гражданских свобод тоже имеются. Малинкович признал, что современные россияне имеют доступ к любой информации и могут беспрепятственно посещать другие страны.

Напомним, 8 июня, поздно вечером, актер Ефремов совершил ДТП в центре Москвы. Его внедорожник вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки. Водитель, 57-летний курьер Сергей Захаров, скончался в результате аварии. Как показала экспертиза, артист находился в алкогольном и наркотическом опьянении.