Федоров считает, что отказ от традиционных семейных ценностей уничтожит человечество

Москва, 11 июня. Однополые семьи ставят под угрозу существование человечества. Такого мнения придерживается депутат Госдумы Евгений Федоров.

В интервью корреспонденту Nation News парламентарий заявил, что страны, отказывающиеся от традиционных ценностей, фактически ликвидируют сами себя.

«Понятно, что те процессы, которые идут в России по отказу от продолжения рода, инициированы нашими врагами, которые намерены уничтожить русский народ с его тысячелетней историей. В отсутствие традиционных семей просто прекратится продолжение рода, а это само по себе самоубийство. Дети просто не появятся», — отметил Федоров.

По словам политика, представителям ЛГБТ-сообщества приходится объяснять, что дети появляются не в результате почкования.

«Отказ от полноценной семьи с мамой и папой означает отказ от детей в принципе. Откуда эти однополые родители будут брать детей? Кто их будет рожать? <…> Сейчас решается вопрос, остаться на планете Земля русскому роду или нет? Вот об этом разговор», — заключил депутат Госдумы.

Ранее большой общественный резонанс вызвал ролик Федерального агентства новостей об усыновлении ребенка однополой парой. Видео призывает проголосовать 1 июля за поправки в конституцию, чтобы не допустить такой ситуации в России.