Норкина незадолго до смерти резко осадила экс-жену Малинина

Москва, 11 июня. Журналистка Юлия Норкина незадолго до смерти успела жестко осадить бывшую жену Александра Малинина Ольгу Зарубину и ее дочь Киру. Скандал произошел на съемках шоу «Пусть говорят».

Кира приехала в Россию, чтобы подать на знаменитого отца в суд. Норкину шокировало это и она заступилась за Малинина.

«У меня ощущение плохого водевиля, который очень портит жизнь нормальным людям. Людям, которые работают, которые достигли всего своим трудом. Я имею ввиду Александра и его нынешнюю супругу Эмму»,— резко сказала Норкина.

Она обратила внимание, что Кира не работает, хотя это очень важно, особенно на Западе, где дети рано начинают работать.

«У меня ощущение, что две несостоявшиеся женщины решили потерроризировать достаточно состоятельную семью. Чего прицепились-то к мужику? С 2014 года не можете закрыть эту историю»,— возмутилась Норкина.

В конце концов Зарубина вывела журналистку из себя. Когда Ольге стали намекать, что в свое время она сама увела Малинина из семьи, в которой был маленький ребенок, она спросила: «Как можно мужчину увести из семьи?»

«Очень просто можно: ножки раздвинула и пошла! Вы совершенно глупая женщина», — разозлилась Норкина.

Напомним, последний выпуск «Пусть говорят» с участием Норкиной в качестве эксперта передачи был опубликован 8 июня.