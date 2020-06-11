Россия сбивает цены на золото в валютной войне Китая против США

Федеральный долг США без всякого шума преодолел 10 июня очередную триллионную отметку: теперь он превышает 26 трлн долларов. Предыдущая высота, 25 трлн, была «взята» 6 мая, а 24 трлн Штаты прошли 9 апреля. На 1 января 2020 года федеральный долг США составлял «всего» 23,2 трлн долл.

С начала президентства Барака Обамы, то есть с 2009 года, американский госдолг увеличивался примерно на 1 трлн долл. ежегодно. Теперь же, как видим, темпы его роста составляют уже не триллион в год, а триллион в месяц.

Правда, финансовые власти США утверждают, что все это — форс-мажорная ситуация, вызванная коронавирусной инфекцией. Если ничего ужасного больше не случится, добавляют они, то во втором полугодии темпы роста долгового показателя замедлятся и по итогам 2020 года не превысят 5 триллионов, в том числе бюджетный дефицит — 4 трлн долларов.

Иными словами, к началу 2021 года на новую (или старую?) президентскую администрацию будет повешено всего-то 28 с небольшим триллионов долгов.

Впрочем, даже в эту, далеко не оптимистическую, перспективу верится с трудом. Прежде всего, потому что ВОЗ настойчиво обещает «вторую волну» COVID-19 уже грядущей осенью. А не будет «ковидлы» — так наверняка найдется какая-нибудь другая зараза: ведь их сейчас, благодаря успехам нано- и биотехнологий, ничто не мешает буквально печатать на 3D-принтерах в промышленных масштабах, как те же доллары.

Затраты на «традиционные» виды оружия в мире в 2019 году, по оценке Стокгольмского института исследования проблем мира, составили 1,917 трлн долл. А потери мировой экономики в 2020 году от «копеечного», по сути, вируса, с учетом «эмиссионных компенсаций» ведущих центробанков мира, составят свыше 10 трлн долл. Вот вам суперэффективное оружие, за применение которого некому отвечать! Ничего личного, только бизнес…

При этом Федрезерв США в 2020 году провел два снижения своей учетной ставки: на 0,5% 3 марта и на 1% 16 марта, до 0–0,25% годовых. И, как дал понять на своей пресс-конференции 10 июня глава ФРС Джером Пауэлл, ее повышение не является приоритетом. Более того, президент Дональд Трамп призвал ведущий эмиссионный центр мира перейти к политике отрицательных процентных ставок, которые уже давно практикуются в Японии и ряде европейских стран, включая, по сути, и ЕЦБ с его 0% на фоне далеко не нулевой инфляции в Европе…

Тем временем дата очередного заседания совета директоров МВФ по составу его «валютной корзины» до сих пор не определена. Предыдущее состоялось 30 ноября 2015 года и приняло решение с 1 октября 2016 года включить в нее китайский юань с долей 10,92%. Если помните, тому решению предшествовал октябрьский визит Си Цзиньпина в Лондон, где председателя КНР встречали даже не по «королевскому разряду», а как некоего небожителя.

Теперь же по экономическим показателям (прогноз МВФ на 2020 год по ВВП ППС: КНР — 27,8 трлн долл., США — 20,3 трлн долл.) доля китайской валюты должна достичь уж никак не меньше половины доли доллара США, ныне составляющей 41,73%. И конечно, это станет новым ударом по международным позициям американской валюты.

Китай, против которого все активнее выдвигаются обвинения в создании и распространении коронавируса SARS-CoV-2 с требованиями триллионных (!) компенсаций, включая заморозку платежей по американским ценным бумагам, уже дал понять о готовности к более активным продажам принадлежащих ему «трежерис» Федерального казначейства США на общую сумму 1,09 трлн долл. Таким образом, можно сказать, что глобальная валютная война не просто началась — она уже вовсю идет, но пока — в прикрытых коронавирусной пандемией формах.

Возможно, ключевое значение здесь может сыграть далеко не самый объемный рынок золота, цены на котором сегодня активно сбиваются ниже критической отметки 1800 долларов за тройскую унцию. Причем весьма активный вклад в этот процесс вносит и Россия, из которой только в апреле 2020 года для покрытия дефицита физического металла на мировом рынке было экспортировано 41,8 тонн золота на 2,2 млрд долл., а всего с начала года — 71,9 тонн на 3,8 млрд долл. В 2019 году было экспортировано еще 123,6 тонны золота на 5,74 млрд долл. При этом золотой запас России остается неизменным с 1 апреля, за первые три месяца 2020 года он даже пополнился почти на 28 тонн.

Поэтому вопрос о том, как долго и до каких пределов способен и будет повышаться уровень федерального долга США, по большому счету, остается открытым. Ясно, что «деревья не растут до небес», а дефолту американцы уже предпочли гиперинфляцию. Но этот выбор очень быстро лишит доллар статуса мировой валюты и вызовет кратное падение уровня жизни населения Соединенных Штатов — с переходом к той или иной форме политической диктатуры внутри страны. И вряд ли этот переход окажется мирным, а потери при нем — умеренными.

Иными словами, Америку ждет усиленное и дополненное переиздание Гражданской войны и Великой депрессии «под одной обложкой». Но до президентских выборов 2020 года она, в ее нынешнем виде, скорее всего, дотянет.