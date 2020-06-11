Шойгу доложил Путину о готовности к проведению парада Победы

Москва, 11 июня. Военнослужащие и техника готовы к проведению парада на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину.

«К параду все, безусловно, готово», — заявил глава Минобороны РФ в ходе совещания в формате видеоконференции.

Шойгу рассказал, что военнослужащие провели три репетиции парада. Участие в параде на Красной площади будут принимать около трех десятков танков Т-34.

«Это танки, которые, собственно, олицетворяют нашу Победу и лицо наших бронетанковых войск», — добавил Шойгу.

Кроме того, в параде будут задействованы новые образцы российской техники и вооружения, в том числе авиационной, наземной и техники ПВО.

«Вся эта техника сконцентрирована на базах хранения, приведена в полную боевую готовность. 75 воздушных судов, экипажи готовы, проверены и продолжают тренировки», — сообщил министр.

В этом году все массовые мероприятия, приуроченные к годовщине Победы, были перенесены на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. В конце мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что парад Победы на Красной площади в Москве состоится 24 июня. Президент отдал распоряжение незамедлительно начать подготовку к проведению парада Победы, обеспечив при этом самый строгий режим безопасности, — чтобы «свести риски к минимуму». Датой проведения акции «Бессмертный полк» предварительно назначено 26 июля.