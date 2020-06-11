Поддержавшие Ефремова актеры Стебунов и Гармаш оказались злостными нарушителями ПДД

Москва, 11 июня. Актеры театра и кино Сергей Гармаш и Иван Стебунов одними из первых появились на месте смертельного ДТП, которое было спровоцировано их коллегой Михаилом Ефремовым. Гармаш и Стебунов поддержали своего друга и коллегу, однако позднее выяснилось, что у них похожий список нарушений ПДД.

Ефремов не был примерным водителем, в результате чего у него скопились неоплаченные штрафы на сумму более 36 тысяч рублей. Как выяснилось, друзья Ефремова также довольно часто нарушают правила дорожного движения.

Так, Ивана Стебунова совершил 34 нарушения ПДД. Актер любит лихачить на своем Mercedes-Benz GL 400. Большая часть штрафов выписана Стебунову за превышение скорости. При этом о своевременно оплачивает свои штрафы, передает KP.Ru.

Сергей Гармаш является обладателем роскошного Genesis G80 и лидером по штрафам. У него накопилось 39 нарушений ПДД. При этом одно из них было зафиксировано за несколько дней до смертельной аварии с участием Ефремова. Гармаш пересек сплошную линию разметки, которая разделяла встречные потоки движения автомобилей. Именно это нарушение было допущено Ефремовым и привело к гибели человека.

Напомним, 8 июня Ефремов спровоцировал ДТП в центре столицы, в результате которого погиб человек. Позднее стало известно, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

9 июня Таганский суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Решение суда вызвало широкий общественный резонанс. Представители общественности и коллеги Ефремова осудили актера, а также выразили уверенность, что он должен быть отправлен в СИЗО.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил парламентариям взять под контроль расследование дела о ДТП с участием Ефремова, отметив, что виновники подобных преступлений должны отвечать по всей строгости закона.