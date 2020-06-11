Стало известно, сколько получал Ефремов за критику властей

Москва, 11 июня. Федеральное агентство новостей выяснило, что актер Михаил Ефремов заработал 212 тысяч рублей за спектакль «Хороший, плохой, злой…», в котором критиковал российские власти.

Артист регулярно выступал с моноспектаклями «Гражданин поэт» и «Господин хороший», в которых со сцены критиковал действия властей. Ефремов читал стихи на «злобу дня», написанные Дмитрием Быковым в жанре политической сатиры. В спектаклях актер высмеивал российские власти, политиков и бизнесменов.

Федеральное агентство новостей выяснило, сколько получал Ефремов за моноспектакли. В распоряжении ФАН оказался договор на проведение творческого вечера «Хороший, плохой, злой…» в московском киноклубе «Эльдар».

Выступление состоялось 5 марта 2015 года. За два часа спектакля, в котором принимает участие лишь один человек, Ефремов получил 212 тысяч рублей.

В понедельник, 8 июня, в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Ефремова. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы поместил актера под домашний арест сроком на два месяца. Кроме того, в анализах Ефремова обнаружили следы наркотиков. В обвинение против актера добавили пункт о его наркотическом опьянении.