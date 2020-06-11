ОАЭ: Агрессия Эрдогана продлевает страдания ливийцев

Министр ОАЭ по вопросам иностранных дел Анвар Гаргаш считает «Каирскую декларацию» основополагающей инициативой по стабилизации ситуации в Ливии. Чиновник 11 июня на своей странице в Twitter подчеркнул, что ОАЭ совместно с Египтом прикладывает все усилия для разрешения ливийского кризиса.

Дипломат отметил, что декларация, подписанная 6 июня в Каире на встрече президента Египта Абделя Фаттах ас-Сиси с ливийской делегацией, стала «центральным элементом арабских и международных политических действий по восстановлению» Ливии. По его словам, ОАЭ совместно с Египтом делают все возможное для прекращения боевых действий в североафриканском государстве, а также активизации политического диалога.

Ошибка Эрдогана

Анвар Гаргаш уверен, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заблуждается, рассчитывая решить проблему Ливии военным путем. Кроме того, такой путь идет вразрез с позицией международного сообщества.

«Мираж военного решения, которое хочет Анкара, продлевает страдания ливийцев и нарушает международный консенсус», — пояснил он.

Министр обратил внимание на нелегитимность соглашения по разграничению морских границ от 27 ноября 2019 года, подписанного Реджепом Тайипом Эрдоганом с лидером так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.

«Разграничение морских зон осуществляется с действующими соглашениями, а не с недействительными, такими как подписанные Турцией и ПНС», — указал дипломат.

Свою позицию по Ливии Анвар Гаргаш подтвердил в сегодняшнем разговоре с главой МИД Греции Никосом Дендиасом. Он также положительно высказался о решении Греции и Италии по демаркации морских границ в ответ на агрессию Турции. Это позволит не только помешать милитаристской риторике Эрдогана в Средиземном море, но и препятствовать торговле людьми и нелегальным миграционным потокам.

Каирская декларация

В субботу, 6 июня, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял в Каире делегацию из Ливии, в состав которой вошли председатель Палаты представителей Агила Салех и главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар. На переговорах обсуждался способ скорейшего урегулирования кризиса в Ливии — стороны сошлись во мнении, что для этого в стране нужно ввести перемирие и возобновить переговоры в формате военного комитета «5+5» под эгидой ООН.

Эрдоган хочет продолжить агрессию в Ливии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя официальную позицию по «Каирской декларации», 10 июня заявил о неприятии перемирия в Ливии. По его словам, «Каирская декларация» выглядит «неправильной, нереалистичной и неискренней». Это означает, что Эрдоган не намерен отказываться от военного вмешательства во внутриливийский конфликт.