Ефремова допрашивают по делам о смертельном ДТП и сбыте наркотиков

Москва, 11 июня. Сотрудники полиции проводят допрос актера Михаила Ефремова в рамках уголовных дел, возбужденным по фактам ДТП на Смоленской площади в Москве и сбыта наркотиков. Об этом корреспонденту ФАН рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным пресс-службы, уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии передано в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве для «объективного и всестороннего расследования»

«Водитель, обвиняемый в совершении 8 июня на Смоленской площади города Москвы ДТП со смертельным исходом, доставлен в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве для проведения следственных действий в рамках уголовного дела, возбужденного по п. а ч. 4 статьи 264 УК РФ», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, пройдет допрос подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по статье 228.1 УК РФ. После этого следователи будут решать вопрос о процессуальном статусе Ефремова в деле о сбыте наркотиков. Актеру также грозит административная ответственность за употребление запрещенных веществ.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь за рулем своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком. От полученных травм водитель фургона скончался в реанимации. Результаты медосвидетельствования показали наличие в организме артиста не только алкоголя, но и наркотических средств.