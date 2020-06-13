Петров пост 2020: сколько длится, правила, что нельзя делать, календарь питания по дням

Петров (Петровский) пост — это летний многодневный православный пост, названный в честь двух наиболее почитаемых апостолов — Петра и Павла.

Продолжительность Петровского поста зависит от времени наступления Пасхи и может составлять от восьми до 42 дней. В 2020 году Петров пост достаточно продолжительный, он длится почти месяц, 27 дней: с понедельника, 15 июня, по субботу, 11 июля, включительно.

История Петрова пост

Петров пост начинается в понедельник, на 57-й день после Пасхи, через неделю после Троицы. Согласно евангельским источникам, пост установлен апостолами, которые путем воздержания готовили себя к миссионерской деятельности. Апостольский пост изначально был предназначен для тех, кто по каким-то причинам не смог поститься в Великий пост.

Цель поста — самосовершенствование путем добровольного воздержания и подготовка к дню памяти апостолов Петра и Павла. На Руси пост был введен с установлением христианства, в том числе, чтобы отвлечь людей от распутных языческих обрядов, связанных с наступлением лета (Русалии, купальские обряды, отмечание летнего солнцестояния).

Правила Петрова поста

Во время Петрова поста запрещены мясные и молочные продукты, а также яйца. Рыба разрешена во все дни, кроме среды и пятницы, поэтому Петров пост, хотя и считается строгим, но переносится легче, чем Великий. Тем более, что в это время уже много свежей зелени, первых овощей и фруктов. В субботы, воскресенья и в праздник Рождество Иоанна Предтечи взрослым верующим разрешено немного вина.

Во время поста под запретом все, что может навредить духовному совершенствованию человека: ссоры, скандалы, брань, дурные мысли, лень, зависть и так далее. Время следует проводить в духовной чистоте, в делах благотворительности. Верующим предписано избегать мирских развлечений и шумных компаний, ограничить бездумное пользование Интернетом и социальными сетями.

Что касается интимной жизни, то нужно помнить, что церковь любое невенчанное сожительство считает блудом. По правилам в пост интимная близость между венчаными супругами запрещена, но церковь эти вопросы оставляет на усмотрение прихожан. Также во время поста не проводятся венчания, поэтому верующим заключение брака лучше отложить на время после поста.

Что можно есть в Петров пост: правила питания

По понедельникам — горячая постная пища без масла. По вторникам, четвергам, субботам и воскресениям — горячая постная пища с маслом, рыба и морепродукты, по выходным — вино. По средам и пятницам — сухоядение (пища без тепловой обработки, сухофрукты, орехи, мед).

В праздник Рождество Иоанна Предтечи (7 июля) разрешены рыба и вино, в этом году праздник приходится на вторник.

День памяти апостолов Петра и Павла (12 июля) не входит в пост, но, если он выпадает на среду или пятницу, является постным. В этом году праздник выпадает на воскресенье, так что ограничений в питании нет.

Кто освобождается от поста

Строгий пост с соблюдением всех правил обязателен для священнослужителей и монахов, для мирян допускаются послабления. От поста освобождаются больные и пожилые, а также маленькие дети, которым нужны молочные продукты, беременные и кормящие женщины. Временный отказ от мясной пищи не считается опасным или вредным, если у постящихся нет сопутствующих заболеваний (например, малокровия).

Менее строго пост можно соблюдать людям, выполняющим тяжелую физическую работу, а также путешествующим, находящимся в заключении и так далее.

Календарь питания по дням

15 июня, понедельник — горячая постная пища без масла. 16 июня, вторник — горячая постная пища с маслом, рыба и морепродукты. 17 июня, среда — сухоядение. 18 июня, четверг — горячая постная пища с маслом, рыба и морепродукты. 19 июня, пятница — сухоядение. 20 июня, суббота — горячая постная пища с маслом, рыба и морепродукты, вино. 21 июня, воскресенье — горячая постная пища с маслом, рыба и морепродукты, вино. 22 июня, понедельник — горячая постная пища без масла. 23 июня, вторник — горячая постная пища с маслом, рыба и морепродукты. 24 июня, среда — сухоядение. 25 июня, четверг — горячая постная пища с маслом, рыба и морепродукты. 26 июня, пятница — сухоядение. 27 июня, суббота — горячая постная пища с маслом, рыба и морепродукты, вино. 28 июня, воскресенье — горячая постная пища с маслом, рыба и морепродукты, вино. 29 июня, понедельник — горячая постная пища без масла. 30 июня, вторник — горячая постная пища с маслом, рыба и морепродукты. 1 июля, среда — сухоядение. 2 июля, четверг — горячая постная пища с маслом, рыба и морепродукты. 3 июля, пятница — сухоядение. 4 июля, суббота — горячая постная пища с маслом, рыба и морепродукты, вино. 5 июля, воскресенье — горячая постная пища с маслом, рыба и морепродукты, вино. 6 июля, понедельник — горячая постная пища без масла. 7 июля, вторник — Рождество Иоанна Предтечи, горячая постная пища с маслом, рыба и морепродукты, вино. 8 июля, среда — сухоядение. 9 июля, четверг — горячая постная пища с маслом, рыба и морепродукты. 10 июля, пятница — сухоядение. 11 июля, суббота — горячая постная пища с маслом, рыба и морепродукты, вино 12 июля, воскресенье — День апостолов Петра и Павла, поста нет, разрешена любая пища.

Народные приметы на Петров пост