Кому и на сколько увеличат пенсии летом 2020 года

С первого июля 2020 года будет проиндексирована пенсия отдельной категории граждан, а в августе надбавки получат работающие пенсионеры. Кроме того, этим летом запланированы другие доплаты и льготы для пенсионеров. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Индексация пенсий с 1 июля 2020 года

Пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, с 1 июля 2020 года проиндексируют страховую часть пенсии, поскольку отныне они не считаются работающими пенсионерами. Согласно закону № 86-ФЗ от первого апреля 2020 года, пенсионерам-опекунам произведут перерасчет пенсий с учетом всех пропущенных ими индексаций.

Это нововведение коснется свыше 29,6 тысячи россиян, которые являются пенсионерами-опекунами, но фактически нигде не работают.

Повышение выплат работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возобновление индексации пенсий всех работающих пенсионеров, который, если будет принят, должен вступить в силу с 1 июля 2020 года.

Документ предполагает, что индексация пенсий работающих граждан должна быть произведена с учетом актуальных величин: один пенсионный балл равен 93 рублям, фиксированная выплата равна 5 686 рублям 25 копейкам.

Но пока нет уверенности в том, что этот законопроект будет одобрен. Зато совершенно точно, что 1 августа 2020-го работающих пенсионеров ожидает беззаявительный перерасчет пенсий, в рамках которого они получат прибавки, исходя из стажа и пенсионных баллов, заработанных в 2019 году. Сообщается, что надбавки к пенсиям работающих граждан составят не более 200-300 рублей и будут выплачиваться ежемесячно.

Доплаты к пенсиям из-за коронавируса

Неработающим пенсионерам, на попечении которых находятся иждивенцы, а именно — школьники, которым исполнилось 18 лет, в июне положена фиксированная выплата в размере 1 895 рублей 42 копеек. Это объясняется тем, что из-за пандемии коронавируса сроки сдачи ЕГЭ были перенесены, а фиксированные выплаты на иждивенца выплачиваются до тех пор, пока дети не окончат школу.

Кроме того, российским пенсионерам, получающим минимальную пенсию, не превышающую размера прожиточного минимума, этим летом обещают единовременную выплату. Ее размер будет зависеть от региона. Известно, что в Ленобласти такая выплата составит 2 000 рублей, а в Тамбовской и Пензенской областях — 1 800 рублей.

Индексация пенсионных накоплений

С 1 августа запланирована индексация на 9,3% накопительной пенсии россиян. Она затронет около 80 тысяч граждан.

Также на 7,99% будут увеличены выплаты участникам программы софинансирования пенсионных накоплений. Прибавку получат 32 тысячи россиян.

Как отметили в Пенсионном фонде России, средний размер накопительной пенсии в нашей стране сегодня составляет 956 рублей в месяц, а срочной пенсионной выплаты, которую граждане получают в течение периода, определенного ими самими, — 1 705 рублей.

Новые льготы для пенсионеров

В ближайшее время Госдума рассмотрит одобренный правительством законопроект о доплате к пенсиям гражданам старше 75 лет. Сейчас доплату «за возраст» получают пенсионеры, достигшие 80 лет.

Другая привилегия касается пенсионеров по старости, инвалидности или потере кормильца, имеющих задолженности по кредитам. Они могут получить отсрочку на 24 месяца по кредиту до одного миллиона рублей, если их совокупный ежемесячный доход не превышает двух МРОТ, то есть 24,3 тысячи рублей.