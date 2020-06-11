Политолог Брутер назвал причины погромов в США

Москва, 11 июня. Массовые протесты как те, что охватили США, не могли бы произойти в России, где граждане выражают свое мнение путем выборов или референдума. Об этом заявил политолог Владимир Брутер и назвал причины таких погромов.

По его мнению, отчасти в беспорядках в американских городах виновата политика действующего президента США Дональда Трампа, которая только усиливает имеющиеся проблемы. При этом Брутер напомнил, что при купировании протестов необходимо строго отделять мирных демонстрантов от мародеров.

«Все может прийти к тому, что власти будут вынуждены применить силу в гораздо большем объеме, чем сейчас», — цитирует его «ПолитЭксперт».

Политолог объяснил, что протесты в США нередко переходят в погромы, поскольку «неуспешная часть населения» не может законным путем выражать свою позицию. Тогда как в России ситуация обстоит с точностью до наоборот.

Депутат Госдумы Евгений Федоров, комментируя ситуацию в США, назвал маргинальных протестующих преступниками. Парламентарий подчеркнул, что в России правоохранители успешно справляются с подавлением массовых беспорядков, организованных подобными провокаторами.

Массовые беспорядки, погромы и мародерство в городах США не утихают после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при жестком задержании полицией в Миннеаполисе. В этом городе в связи с протестами был объявлен режим ЧС.

Как сообщает «Ридус», акции протеста поддерживают в Великобритании, где активисты составили список подлежащих сносу памятников. Покачнулся даже авторитет Джеймса Кука и Фрэнсиса Дрейка — великих мореплавателей.