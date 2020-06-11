«Эрдоган должен вывести наемников из Ливии»: как турки реагируют на политику Анкары

Анкара, 11 июня. Турецкий сегмент социальной сети Twitter продолжает бурную дискуссию вокруг действий правительства страны в Африке. Отзывы соотечественников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана трудно назвать комплементарными, несмотря на все усилия пропагандистской машины. Официальные СМИ страны обещают быстрые победы и реставрацию Османской империи.

В начале 2020 года Турция начала интенсивно перебрасывать вооружение и боевиков в Ливию. Эти действия не только нарушают эмбарго СБ ООН, но и провоцируют конфликт европейского масштаба. Анкара просто-напросто игнорирует безопасность и территориальные воды членов ЕС — Греции и Италии, а также других ведущих стран средиземноморского бассейна — Египта и Израиля. Неловкое молчание официальных лиц уже прерывают развернутые комментарии бывших первых лиц передовых государств.

Кроме того, объединенные европейские силы инициировали миссию IRINI, целью которой является пресечение нелегальных поставок оружия в Триполи. 10 июня 2020 года в Средиземном море произошел первый серьезный инцидент, связанный с турецким судном, перевозившим вооружение в Ливию. А 11 июня главой операции IRINI назначают грека Теодороса Микропоулоса, что является неприкрытым сигналом Эрдогану о серьезности намерений.

Обострение ситуации холодно восприняли на родине турецкого лидера. Соотечественники Реджепа Тайипа Эрдогана не скупятся на выражения.

«Тайип отправляет наших детей на смерть, — сокрушается один из пользователей Twitter. — Что мы делаем в Ливии?»

Tayyip bizim çocukları ölüme yolluyor

"Ne işimiz var Libya’da?"

Diyenler...



Libya Devlet Başkanı Serrac:

" Türkiye'nin bütün petrol ihtiyacını karşılamaya hazırız."



Sorusu olan?#Libya — Emrah güleç????????☝☝ (@Emrahgl14951664) June 10, 2020

Другой пользователь напоминает, что Эрдоган пригнал в Ливию наемников, которых обязан увести обратно. Пока что только Египет прикладывает усилия, чтобы разобраться с боевиками.

Erdoğan paralı askerleri Libya'dan çekmeli ve Mısır bu askerlerden kurtulmak için çaba gösteriyor..???? pic.twitter.com/uXrTW68PqP — Mari Önel (@mari_onel) June 9, 2020

«Эрдоган — мясник Ближнего Востока», — такой надписью сопроводил свой пост пользователь @aglabulut1, где Эрдоган изображен в виде змея, залившего западную Ливию кровью.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'daki insanlık trajedisinin sorumluluğunu kabul etti ... Erdoğan, Ortadoğu'nun kasapı pic.twitter.com/j2RtGKrCgA — Çagla bulut (@aglabulut1) June 10, 2020

Еще один соотечественник Эрдогана ответственным за военные преступления в Ливии называет именно президента Турции. Свой пост пользователь сопроводил изображением, на котором глава турок копает в ливийских песках свою могилу.

Libya'da işlenen savaş suçlarından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sorumlu.????✍

Erdoğan'ın pislikleri ne zaman bitecek!!!? pic.twitter.com/31u6oNM29q — Emine Gül (@emine_gl6) June 10, 2020

Пользователь @HzKuranMumini19 в комментариях под сообщением об атаке турецких хакеров поделился мыслью, что Турция поддерживает марионеточное ПНС, созданное США. Отправляя войска в Ливию, Эрдоган посылает своих солдат на смерть ради интересов Америки в Северной Африке.

Türkiye ne yazık ki Amerika tarafından kukla için konulan Ulusal Mutabakat Hükümetini destekliyor. Hatta bunun için asker gönderiyor. Oradaki Türk askerleri, Amerika tarafından getirilen hükümetin Libya'da egemen olması için savaşıyor. — Hz.Kur'an Mümini(r.a) (@HzKuranMumini19) June 9, 2020

Отзывы пользователей Сети трудно назвать доброжелательными. Поссорившись с Европой, Египтом, Израилем и рядом других государств, Эрдоган рискует потерять и поддержку собственных граждан, которые уверены в том, что раскусили подоплеку турецкого вмешательства в дела Ливии.