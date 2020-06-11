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«Эрдоган должен вывести наемников из Ливии»: как турки реагируют на политику Анкары

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«Эрдоган должен вывести наемников из Ливии»: как турки реагируют на политику Анкары

Анкара, 11 июня. Турецкий сегмент социальной сети Twitter продолжает бурную дискуссию вокруг действий правительства страны в Африке. Отзывы соотечественников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана трудно назвать комплементарными, несмотря на все усилия пропагандистской машины. Официальные СМИ страны обещают быстрые победы и реставрацию Османской империи.

В начале 2020 года Турция начала интенсивно перебрасывать вооружение и боевиков в Ливию. Эти действия не только нарушают эмбарго СБ ООН, но и провоцируют конфликт европейского масштаба. Анкара просто-напросто игнорирует безопасность и территориальные воды членов ЕС — Греции и Италии, а также других ведущих стран средиземноморского бассейна — Египта и Израиля. Неловкое молчание официальных лиц уже прерывают развернутые комментарии бывших первых лиц передовых государств.

«Эрдоган должен вывести наемников из Ливии»: как турки реагируют на политику Анкары

Кроме того, объединенные европейские силы инициировали миссию IRINI, целью которой является пресечение нелегальных поставок оружия в Триполи. 10 июня 2020 года в Средиземном море произошел первый серьезный инцидент, связанный с турецким судном, перевозившим вооружение в Ливию. А 11 июня главой операции IRINI назначают грека Теодороса Микропоулоса, что является неприкрытым сигналом Эрдогану о серьезности намерений.

Обострение ситуации холодно восприняли на родине турецкого лидера. Соотечественники Реджепа Тайипа Эрдогана не скупятся на выражения.

«Тайип отправляет наших детей на смерть, — сокрушается один из пользователей Twitter. — Что мы делаем в Ливии?»

Другой пользователь напоминает, что Эрдоган пригнал в Ливию наемников, которых обязан увести обратно. Пока что только Египет прикладывает усилия, чтобы разобраться с боевиками.

«Эрдоган — мясник Ближнего Востока», — такой надписью сопроводил свой пост пользователь @aglabulut1, где Эрдоган изображен в виде змея, залившего западную Ливию кровью.

Еще один соотечественник Эрдогана ответственным за военные преступления в Ливии называет именно президента Турции. Свой пост пользователь сопроводил изображением, на котором глава турок копает в ливийских песках свою могилу.

Пользователь @HzKuranMumini19 в комментариях под сообщением об атаке турецких хакеров поделился мыслью, что Турция поддерживает марионеточное ПНС, созданное США. Отправляя войска в Ливию, Эрдоган посылает своих солдат на смерть ради интересов Америки в Северной Африке.

Отзывы пользователей Сети трудно назвать доброжелательными. Поссорившись с Европой, Египтом, Израилем и рядом других государств, Эрдоган рискует потерять и поддержку собственных граждан, которые уверены в том, что раскусили подоплеку турецкого вмешательства в дела Ливии.

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