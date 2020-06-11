Live: Концерт музыкального дуэта Максима Серова и Аси Желновой

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» показывает концерт музыкального дуэта Максима Серова и Аси Желновой.

Максим Серов — петербургский музыкант и поэт. Сам Максим говорит, что не привык называть себя поэтом, хотя пишет, так давно, что не знает, когда это началось. Он просто записывает свои мысли, чувства, эмоции и придает им форму.

Ася Желнова молодая исполнительница. Песни Аси — это драйв, помноженный на лирику. Запоминающиеся мелодии и оригинальные тексты, которые не оставляют равнодушными даже самых строгих слушателей.

Мы надеемся, что наш музыкальный эфир сделает ваш вечер накануне дня России более мелодичным.