Депутат Милонов осудил защитников Ефремова

Москва, 11 июня. Депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей резко высказался в адрес представителей либеральной оппозиции, выступающих в защиту актера Михаила Ефремова.

Парламентарий уверен, что Ефремов должен понести наказание за совершенное им преступление по всей строгости закона. А те, кто пытается добиться смягчения приговора за смертельное ДТП, не уважают законодательство Российской Федерации и работают против страны.

«Этот так называемый актер знаменит только своими пьяными выходками. Неоднократно он нарушал закон, а его выпады, направленные против России, широко известны. Но ему все сходило с рук, он избегал наказания. Его покровители, в том числе и среди представителей власти, пришедшие в госорганы в 90-х годах, обеспечивали ему высокооплачиваемую работу в театре и кино, эфиры на телеканалах, где он занимался откровенной антироссийской пропагандой. Теперь это все наконец-то закончится, и Ефремов понесет заслуженное наказание. А защитники, которые сейчас пишут ему слова поддержки, должны понимать, что защищают убийцу. Это многое говорит о моральных качествах нашей либеральной оппозиции», — прокомментировал Виталий Милонов.

Друзей отечественных либералов, работающих при этом в госструктурах, депутат окрестил вредителями и «пятой колонной». Он уверен, что только благодаря влиянию таких людей оппозиционеры вроде Навального до сих пор находятся на свободе.

«Назвать этих людей по-другому я не могу. Это настоящие иноагенты, цель которых — подорвать государственность России, устроить массовые беспорядки, очередную «оранжевую революцию». Мы должны искоренять из наших рядов подобных людей», — уверен парламентарий.

Напомним, поздно вечером 8 июня Ефремов, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП в центре столицы. Его внедорожник вылетел на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. Как показала экспертиза, актер находился в алкогольном и наркотическом опьянении.