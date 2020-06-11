Путин заявил, что пандемия внесла корректировки в подготовку парада Победы

Москва, 11 июня. Безопасность иностранных гостей на параде Победы 24 июня в условиях пандемии коронавируса должна быть обеспечена в полном объеме, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ

Глава государства обратил внимание, что пандемия внесла коррективы в подготовку мероприятия, в том числе в организацию работы с коллегами из других стран.

«Нам, безусловно, нужно будет обеспечить полную безопасность наших гостей»,— подчеркнул президент.

Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в настоящее время свой приезд на парад подтвердили 12 глав государств, в основном из СНГ.

Напомним, парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году был перенесен с 9 мая в связи с эпидемией коронавируса. 26 мая Путин на совещании с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы состоится 24 июня.