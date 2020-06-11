Политтехнолог уверен, что россияне не променяют традиционные семьи на гей-парады

Москва, 11 июня. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений приводит к социальной напряженности, о чем не раз свидетельствовали столкновения на гей-парадах, заявил политтехнолог Сергей Маркелов.

В качестве примера он привел столкновения радикалов с представителями ЛГБТ-сообщества на Украине. Маркелов уверен, что российское общество не готово променять традиционные ценности ради таких конфликтных массовых мероприятий.

«Российская власть видит это, видит традиционную позицию народа. Поэтому идет навстречу в этом плане. Об этом говорят и в поправках в Конституцию РФ, по которым скоро будет голосование», — цитирует эксперта «Политика Сегодня».

Политтехнолог имеет в виду поправку, закрепляющую в основном законе страны понятие того, что брак — это союз между мужчиной и женщиной. Маркелов обратил внимание, что россияне придерживаются традиционных ценностей, в том числе в вопросе приемных семей.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало видео о важности поправок к конституции. В ролике демонстрируется возможное будущее России, в котором гей-пара усыновляет ребенка. Видео привлекло внимание интернет-пользователей и запустило дискуссию о недопустимости однополых браков.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года.