Гостей ток-шоу возмутила просьба бывшей жены Ефремова простить его «за гениальность»

Москва, 11 июня. Экс-супруга Михаила Ефремова Ксения Качалина заявила, что артиста не стоит наказывать за смертельное ДТП в Москве. Скандальное высказывание актрисы прозвучало в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».

Участниками очередного выпуска ток-шоу стали родные и близкие погибшего в ДТП Сергея Захарова. Члены его семьи отказываются принимать соболезнования со стороны Ефремова и требуют максимально наказать виновника аварии.

Кроме того, в студии показали запись обращения бывшей жены Ефремова, которая встала на защиту артиста, передает Kp.ru.

«Когда я увидела кадры аварии, они были настолько ужасны, что я потеряла сознание. Мне кажется, что со стороны Михаила, это был практически суицид. Мне так жаль семью погибшего водителя. Но за гениальность Михаила можно простить», — сказала Качалина.

По ее словам, Ефремов является абсолютно свободным человеком и «делает, что угодно».

«Михаил имеет право оступиться, но его ни в коем случае нельзя сажать. Это гений. Он гениальный папа, актер, человек. Этим все сказано. Ему можно все», — добавила актриса.

Неожиданное заявление Качалиной вызвало негодование среди гостей в студии. Участники выпуска шоу усомнились в ее адекватности.

Напомним, Михаил Ефремов, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, пересек двойную сплошную и допустил столкновение с фургоном, за рулем которого находился Захаров. Водитель грузовика от полученных травм скончался. В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело.