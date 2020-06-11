Три поправки к конституции закрепят статус России как независимого государства

У каждого государства есть особый национальный праздник, праздник свободы и суверенитета. Для нас это 12 июня — День России. В нынешнем году он имеет особое значение, потому что состоится накануне голосования о поправках к конституции. Именно конституция гарантирует суверенитет и независимость страны. И скоро эти гарантии могут стать более серьезными.

Поправки к конституции затрагивают много тем: и здравоохранение, и политическое устройство, и социальные гарантии, но главное в том, что конституция впервые даст четкий ответ на вопрос — что же такое Россия, какое место она занимает в истории и в современном мире? Она подтвердит ее статус мирной, свободной и самостоятельной страны.

Россия не претендует на чужие территории, но и не позволяет другим претендовать на свою землю. Россия не переписывает историю других государств и не хочет, чтобы ее собственную историю кто-то правил на свой вкус. Россия уважает международные законы, но собственные законы считает важнее. Всё это — базовые принципы нашего суверенитета. Если им не следовать, что останется от страны?

Между тем такие, казалось бы, очевидные правила никак не отражены в текущем варианте конституции. Более того, нынешняя конституция разрешает отчуждать территории, отрицать подвиг Великой Отечественной войны и даже утверждает приоритет чужих законов над законами России. Все это давно пора было исправить. Поэтому в поправках к конституции нашли место соответствующие идеи.

Одна из поправок затрагивает вопрос территориальной целостности страны. Почему это важно? Нетрудно заметить, что попытки отнять русскую территорию были всегда и продолжаются сейчас. Карельский перешеек, Калининград, Курильские острова — лишь часть земель, которые наши соседи не прочь забрать себе. История показала, что такие попытки никогда не прекращаются, и вряд ли можно думать, что они когда-либо закончатся.

Поэтому стоит запретить даже разговоры, что России стоит «поделиться территорией». В конституцию предложена соответствующая поправка. Она звучит так:

«Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».

Этот текст, внесенный в главный закон страны, пресечет любые призывы к отчуждению территории. Мы не собираемся отказываться даже от пяди своей земли! Потому что и через 100, и через 200, и 300 лет страна должна праздновать День России в тех же границах. Иначе мы быстро похудеем до Московского княжества. Точно так же мы готовы уважать чужие территории и признаем на уровне конституции свое «исторически сложившееся государственное единство».

Еще одна поправка к конституции направлена на защиту истории, и она не менее важна, чем защита территории. Ее необходимость, к сожалению, не приходится доказывать. Мы давно и регулярно сталкиваемся с попытками иностранных государств принизить роль России в истории, очернить ее репутацию.

Хуже всего, что в условиях открытого мира эти идеи проникают в нашу страну. Если они получат широкое распространение (а технологии для этого давно отработаны), то душевному здоровью нации будет нанесен заметный урон.

Поэтому необходимо запретить переписывать историю. Мы этого не делаем в отношении других стран, но и никому не позволим заниматься лжеисторией в нашей стране. Мы победили в Великой Отечественной войне и не допустим попыток очернить наших ветеранов, поставить их на одну ступеньку с нацистскими преступниками. Соответствующая поправка гласит:

«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».

Третья поправка — о том, что граждане России должны жить по законам своей страны, а решения межгосударственных органов «не подлежат исполнению в Российской Федерации», если им противоречат.

Над этими тремя важными поправками стоит задуматься в День России. Ведь они закрепят статус России как независимого государства, которое не допускает вмешательства в свои дела и которое стремится к миру и на своей территории, и во всей планете. Россия всегда была свободной. Страна должна такой и остаться. Лучшей гарантией этому служит конституция.