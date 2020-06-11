Крах экономики США грозит Трампу «политическим пике»

Москва, 11 июня. Ухудшение прогноза Федеральной резервной системы (ФРС) США по ВВП подтверждает, что ситуация в Америке катастрофичная как в экономике, так и в политике, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин.

Согласно обновленным данным ФРС США, ВВП в текущем году сократился на 6,5%, а безработица выросла до 10%. Председатель ФРС Джером Пауэлл считает, что во втором квартале 2020 года падение ВВП США окажется рекордным за всю историю страны.

«Выводы Пауэлла нельзя назвать политизированными или преувеличенными – экономическая ситуация в Соединенных Штатах наиболее точно характеризуется словом «катастрофичная», — отметил Блохин в комментарии «Экономике сегодня».

Эксперт подчеркнул, что в США 42 млн человек остались без работы в период пандемии, что стало совершенно новым явлением. Однако коронавирус лишь усугубил имеющиеся негативные тенденции.

«Коронавирус вскрыл уже имевшиеся в экономике США проблемы и усугубил их, так что Штаты проходят сейчас один из самых сложных периодов в своей истории. Экономика при этом неизбежно отразилась на политике», — отметил Блохин.

Экономист напомнил, что Трамп пообещал американцам экономическое чудо, но пандемия обесценила все его усилия. Нынешний президент США обещал рост экономики в 4%.

«Самое примечательное, что Штаты для изменения ситуации даже не могут сегодня воспользоваться проверенным средством – развязать войну», — добавил Блохин.

Эксперт объяснил, что «маленькая война» для Трампа сравнима с «политическим харакири». Американцы обвинят его в риске жизнями граждан, что окончательно похоронит политическую карьеру Трампа.