Судимый шансонье Протасов посоветовал Ефремову не бояться тюрьмы

Москва, 11 июня. Спровоцировавший смертельное ДТП актер Михаил Ефремов должен отдать половину своего состояния семье погибшего в аварии водителя. Об этом заявил российский актер, поэт и исполнитель русского шансона Олег Протасов, который в 90-х годах отбыл срок за кражу.

«Никакими деньгами уже человека, конечно, не возвратишь, жизнь не вернешь… Но чем больше положительных действий с его стороны будет в отношении этой семьи, тем наказание будет мягче. Но оно все равно последует. Каким оно будет — не мне решать, но оно должно быть», — отметил шансонье.

Он также добавил, что Ефремову не стоит бояться тюрьмы, так как он является ярким и талантливым актером, пользующимся большой популярностью в народе, передает iReactor.

«Народ его любит. Все равно он народный артист, он талантливый человек, он не пропадет. В этом плане я спокоен за него», — подчеркнул Протасов.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов спровоцировал ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Позднее стало известно, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В отношении актера возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

9 июня Таганский суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста. Решение суда вызвало общественный резонанс. Коллеги Ефремова осудили его действия, выразив уверенность, что актер должен быть отправлен в СИЗО.