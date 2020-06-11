Фермер Сирота призвал не отказываться от молока из-за скандала вокруг Danone

Обезопасить себя от молока и молочных продуктов с антибиотиками можно, приобретая продукцию небольших фермерских хозяйств, где контроль за технологическим процессом лучше, чем на предприятиях крупных транснациональных корпораций. Об этом заявил российский фермер и общественный деятель Олег Сирота, комментируя Федеральному агентству новостей скандал вокруг Danone, когда в продукции волгоградского филиала французской компании были обнаружены антибиотики.

«Нужно поддерживать фермеров! На малых предприятиях часто лучше контроль, за антибиотиками – уж точно. Желательно покупать продукцию хозяйств, которые ты знаешь, знаешь, как там все производится, где содержатся коровы. Желательно смотреть, что ты ешь, что ты пьешь», — пояснил он.

Сирота убежден, что отказываться от молока и молочных продуктов из-за подобных скандалов ни в коем случае нельзя.

«Единственное, что точно ясно – не нужно бросать пить молоко из-за таких историй! Молоко и молочные продукты — самые полезные, это — самый большой источник кальция, белка, и самого полезного в мире молочного жира», — убежден фермер.

Что же касается непосредственно Danone, то, по мнению фермера, такие ситуации — большая редкость.

«Видимо как-то проскочило», — отметил он.

Напомним, что новость с обнаружением антибиотиков тетрациклиновой группы в молоке «Простоквашино», произведенном филиалом «Молочный комбинат «Волгоградский» АО «Данон Россия», снова стала обсуждаться в СМИ в связи с другой громкой историей.

Ранее посол Украины во Франции Олег Шамшур написал в своем аккаунте в Twitter о том, что Danone прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова из-за всплывшей истории о том, как российский актер, находясь в 2014 году в Донецкой Народной Республике, якобы обстрелял из крупнокалиберного пулемета позиции ВСУ в развалинах донецкого аэропорта. В действительности же Пореченкову было предоставлено оружие с холостыми патронами.