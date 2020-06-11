В ДНР связали резкое падение рейтинга Зеленского с активизацией боев в Донбассе

Серьезное падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского — это феноменальный провал не только для главы государства, но и вообще для любого политика. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Олег Онопко.

Падение поддержки Зеленского

Рейтинг Зеленского снизился до 37,6%, если бы выборы главы государства проходили в ближайшее время. Такие данные содержатся в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Ранее КМИС публиковал результаты похожего опроса, проведенного в конце апреля. Тогда Зеленского готовы были поддержать на выборах главы государства 40,9% потенциальных избирателей. Экс-президента Украины Петра Порошенко поддерживали 15,7%, сопредседателя парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 8,9%.

Абсолютный провал

Как отметил Олег Онопко, во втором туре президентских выборов за Владимира Зеленского проголосовали 73% избирателей. На сегодня число его сторонников уменьшилось практически вдвое. Это феноменальный провал не только для главы государства, но и вообще для любого политика. Есть три причины такой ситуации, считает политик.

«Первая — за год правления так и не было исполнено ключевое обещание Зеленского, на котором строилась вся его избирательная кампания. Мир в Донбассе не наступил, обстрелы мирных городов и сел продолжаются, гибнут ни в чем не повинные люди. Примечательно, что падение рейтинга президента связано и с очередным обострением на линии соприкосновения», — пояснил Олег Онопко.

Вторая причина, по мнению депутата, заключается в отсутствии реальной государственной политики. Нынешний украинский режим, как и предыдущие, так и не достиг каких-либо значимых результатов в экономическом развитии, борьбе с коррупцией, организации справедливой и транспарентной системы правосудия.

«Третья причина — это полное отсутствие обратной связи с народом Украины. Граждане страны видят со стороны Зеленского лишь откровенно популистские жесты: пресс-конференции в фудкортах, обеды в кафе и «поездки на фронт». С момента избрания Зеленского на пост президента никому не известны ни его политические мировоззрения, ни идеология его «слуг народа». Все это свидетельствует о глубоком кризисе легитимности и об эрозии нынешней президентской власти на Украине, ее неспособности поддерживать свой авторитет среди собственных граждан, — заключил Олег Онопко.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.