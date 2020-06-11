Детский омбудсмен уверена, что жизнь в ЛГБТ-семье даст ребенку неправильные установки

Москва, 11 июня. Воспитание ребенка однополой парой плохо скажется на его дальнейшей жизни, уверена детский омбудсмен Крыма Ирина Клюева.

По ее словам, жизнь даже в «самой замечательной» ЛГБТ-семье приведет к тому, что у ребенка сложатся неправильные установки.

«Он (ребенок. — Прим. ФАН) должен четко понимать, что мама и папа — это мужчина и женщина», — цитирует ее NewInform.

Поэтому Клюева поддерживает поправку к Конституции РФ, которая закрепляет в основном законе страны понятие того, что брак — это союз между мужчиной и женщиной.

Напомним, что начало дискуссии на тему ценности традиционной семьи дал ролик Федерального агентства новостей. Видео о геях-усыновителях подняло важнейшую проблему современной России, считает психолог Сергей Зуев,

Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года. Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич выразил мнение, что ЛГБТ-пропаганда ведет к разрушению государства, примером тому Соединенные Штаты.