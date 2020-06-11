Протестующие в Сиэтле назвали отбитую у полиции территорию народной республикой

Участники беспорядков в американском Сиэтле назвали отбитую у полиции территорию «Народной республикой Капитолийского холма» — People’s Republic of Capitol Hill. Об этом в своем твиттере сообщил экономический публицист Хулио Росас.

В названии «свободной от расизма и полиции территории» видна прямая отсылка не только к Донбассу, но и к Китайской Народной Республике (People's Republic of China). Впрочем, других аналогий не просматривается: протестующие, хоть и прикрываются анархистскими лозунгами, действуют на стороне того самого «глубинного государства», которое поддержало госпереворот на Украине, объявило торговую войну Китаю, а теперь делает все, чтобы президент США Дональд Трамп не был переизбран на второй срок. Причем власти Сиэтла открыто поддерживают эту последнюю цель.

Нынешние беспорядки в Штатах — лишь разминка перед столкновением политических противников во время президентских выборов в стране, назначенных на начало ноября. Тем не менее резкая дестабилизация ситуации в Штатах уже сейчас может крайне болезненно сказаться на мировой экономике. По сути, падение Америки в пучину беспорядков и безвластия представляет реальную угрозу для всего человечества.

К таким выводам пришел обозреватель Федерального агентства новостей, проанализировав эволюцию американского протестного движения.

«Какой борщ, когда такие дела на кухне?!»

25 мая, Миннеаполис. Темнокожий уголовник Джордж Флойд, в свое время отметившийся стволом пистолета, приставленным к животу беременной женщины, лежит на асфальте лицом вниз. Сверху шею Флойда 8 минут 46 секунд «прессует» колено белого полицейского Дерека Шовина. Флойд дергается и повторяет: «Я не могу дышать!»

Куча свидетелей снимают эту сцену снимают на мобильники, с нескольких ракурсов.

Флойда задержали по подозрению в оплате пачки сигарет поддельной 20-долларовой купюрой. Задержали жестко, с учетом уголовного бэкграунда подозреваемого.

Дальше произошло неожиданное — Флойд умер. Но видеоролик с флойдовским «Я не могу дышать!» оказался в Сети, кажется, даже раньше, чем парамедик зафиксировал летальный исход. Этот ролик взорвал американское общество, и без того наэлектризованное экономическими и расовыми проблемами, ожиданием президентских выборов, а также затянувшимся из-за пандемии COVID-19 карантином.

Конечно, такое не случается вдруг. И разумеется, взрывоопасная среда в США сформировалась еще до 25 мая: смерть Флойда лишь сыграла роль детонатора, щедро «расплескавшего» протестный потенциал по всем Штатам.

Кстати, о смерти. Вскрытие, проведенное специалистом офиса медицинской экспертизы округа Хеннепин, не выявило у Флойда «физических данных, подтверждающих диагноз травматической асфиксии или удушения». Родственники покойного, конечно, не согласились с таким вердиктом, благо под дверью ошивалась толпа «независимых» патологоанатомов, согласных практически бесплатно на «бис» вскрывать труп вдоль и поперек, лишь бы засветить в новостях свою фамилию рядом с фамилией Флойда.

Итог «независимого» вскрытия закономерен — вот вам бумажка о том, что смерть Джорджа Флойда наступила, якобы, в результате удушья от постоянного давления.

Потом была еще одна экспертиза — независимая от «независимой», показавшая, что Флойду на шею, конечно, давили, но… Но у покойного обнаружились атеросклеротическая и гипертоническая болезнь сердца, интоксикация фентанилом, следы недавнего использования метамфетамина плюс «вишенка на торте» — COVID-19. Словом, совсем не факт, что Флойд отдал богу душу из-за колена Шовина, а не из-за стресса, вызванного поимкой фигуранта полицией.

Следующий ход был за семьей Флойда и их адвокатом Бенджамином Крампом, которые… обратились к Организации Объединенных Наций с просьбой вмешаться в рассмотрение дела о смерти Джорджа и дать рекомендации (!) относительно реформы работы правоохранительных органов США.

В обычной ситуации такой поворот вызвал бы как минимум сенсацию в американских СМИ. Но поскольку ситуация была необычной, письмо семьи Флойда в «Спортлото» осталось почти незамеченным американскими медиа. Впрочем, в тот момент даже если бы сам Флойд внезапно восстал из мертвых, этого тоже никто не заметил бы: «Какой борщ, когда такие дела на кухне?!»

Black Lives Matter и утопленный Колумб

«Я не могу дышать!» — это же кричал темнокожий Эрик Гарнер, когда 17 июля 2014 года его по подозрению в незаконной уличной торговле сигаретами «паковали» нью-йоркские полицейские. Причем делали они это столь старательно, что в итоге благополучно Гарнера задушили.

Когда 9 августа того же года в американском Фергюсоне 18-летний темнокожий Майкл Браун погиб от нескольких выстрелов полицейского Даррена Уилсона, подозревавшего парня в причастности к недавнему ограблению, тень Гарнера еще не успела кануть в небытие. Поэтому Америку затрясло от демонстраций и протестов против произвола полиции, плавно перетекших в грабежи и акты вандализма.

Память о волнениях в Фергюсоне к 2020 году у темнокожих, левых, «Антифа» и прочих «трампоненавистников» выветрилась не до конца, так что общественная реакция на смерть Флойда все равно последовала бы. Но никто из аналитиков не ожидал, что реакция окажется такой быстрой и бурной.

Уже 26 мая автобусная остановка на месте гибели Флойда на Чикагском проспекте стала импровизированным памятником ему с плакатами движения Black Lives Matter (примерный перевод — «Жизнь черных имеет значение»). Многотысячная толпа прошла до третьего округа полиции Миннеаполиса, заодно облив краской и забросав камнями полицейский участок.

Когда наступил вечер, полицейские, чтобы сдержать толпу, обстреляли ее резиновыми пулями. В начавшемся после этого хаосе о такой «мелочи», как эпидемия COVID-19, быстро забыли — Америку захлестнули беспорядки.

Темнокожие и белые дрались не только с полицией, но и с другими белыми. Вставали на одно колено те, кто хотел показать свою солидарность с жертвами полицейского произвола. Повторяли запечатленную на видео позу Флойда лицом вниз на асфальте те, кто скандировал: «Жизнь черных имеет значение!» Горели разграбленные мародерами магазины. Спешно вооружались владельцы еще не разграбленного имущества. На улицах периодически постреливали.

Манифестанты крушили Сохо в Нью-Йорке и рвались к Белому дому в Вашингтоне. В американские города вводилась нацгвардия, объявлялся комендантский час. Полиция где-то отбивалась, а где-то просто бросала свои участки. Под столицу перебрасывались войска, которые министр обороны Марк Эспер то отзывал, то выдвигал.

Президент Дональд Трамп фонтанировал из укрытия твитами, пророча Америке величие и позор политическим оппонентам. Он даже грозился применить легендарный Акт о восстаниях 1807 года, но так этого и не сделал. Зато объявил террористической организацией «Антифа» — правда, легче от этого стране не стало.

За время протестов в США к 3 июня погибло не менее 11 человек, большинство из которых были афроамериканцами. Постепенно беспорядки охватили все штаты. Если где-то они начинали затухать, то немедленно активизировались в другом месте.

Разрасталась не только география протестного движения, но и его формы, выливаясь то в сжигание американских флагов, то в борьбу с памятниками героям Конфедерации, которые, конечно же, все как один при жизни были «проклятыми рабовладельцами». Заодно в Ричмонде досталось памятнику Колумбу, который снесли и утопили.

Правда, протестующие почему-то не принялись массово уничтожать долларовые купюры с портретом первого президента США Джорджа Вашингтона, который был вполне рабовладельцем…

Борьба с собственной историей постепенно принимала в Штатах такой лихой оборот, что некоторые решили все же подстраховаться, чтобы, так сказать, не разжигать. Так, кабельная сеть HBO удалила из онлайн-библиотеки фильмов голливудский шедевр «Унесенные ветром», так как «картина в уничижительной форме представляет историю афроамериканцев».

В свою очередь Пентагон официально запретил военнослужащим использование флага Конфедерации или его изображения во всех общественных местах, на военных объектах и военной технике. Попутно в Пентагоне задумались о возможном переименовании военных баз, названных в честь полководцев-южан, включая такие известные, как Форт-Брэгг и Форт-Беннинг.

Не все успели вовремя сориентироваться в новых обстоятельствах. Скажем, темнокожие студенты Калифорнийского университета «в виду тяжелой травмы», полученной ими при известии о смерти Джорджа Флойда, попросили у профессора Гордона Кляйна быть к ним более снисходительным на экзаменах. Профессор ответил отказом и… был за это отстранен от работы.

Театр абсурда набирает обороты

С каждым новым днем американский театр абсурда набирал обороты. Это чувствовалось и в Западной Европе, где тоже стали фиксироваться протесты, направленные против произвола полиции и расовой дискриминации. Они неизменно выливались в стычки с представителями правопорядка и «памятникопад».

В какой-то момент стало казаться, что накал борьбы всех со всеми в Штатах пошел на спад. Однако тут грянули утрированно роскошные похороны Флойда — с белыми лошадьми, золотым гробом, воздушными шариками, объявлением покойного Иисусом, радостно машущими фотографам из окон лимузина родственниками покойного, а также шефом полиции Хьюстона, лично возглавлявшим траурное шествие. Такое шоу просто не могло не придать протестам новый импульс.

В Сиэтле местные радикалы и «Антифа» захватили брошенный силовиками Восточный участок полиции. Следующей «пала» мэрия, после чего шесть кварталов в центре города были объявлены «свободной зоной Капитолийского холма». Свободной от чего? Как оказалось, от расизма, угнетения и «белого супрематизма».

Протестующие возвели баррикады и привлекли вооруженных сторонников из числа местных групп ополченцев, чтобы продемонстрировать свои возможности по поддержанию порядка в городе без участия полиции. Попутно «революционеры» потребовали отставки мэра Сиэтла, роспуска полицейского департамента и создания в городе новой системы общественной безопасности.

Заметим, что это стало не первым после смерти Флойда случаем, когда протестующие в США требовали распустить полицию или лишить ее госфинансирования. До инцидента в Сиэтле похожие идеи озвучивались и в Индианаполисе. Там, правда, до захвата мэрии дело все же не дошло…

К утру 11 июня «революционеры» из Сиэтла успели понаделать массу неотложных дел. Они захватили в городе еще несколько улиц и блоков, а также переименовали контролируемую ими зону в «Народную республику Капитолия». На входе в «республику» продолжали возводиться баррикады с красноречивыми объявлениями: «Вы покидаете США и оказываетесь на территории свободы». Разграбленный полицейский участок тоже не остался без «украшений» — на нем появился транспарант «Это теперь собственность народа Сиэтла».

Впрочем, водрузивший транспарант «народ Сиэтла» был мало похож на обычных обывателей, представляя собой по большей части вооруженные банды «Антифа» и местных темнокожих рэперов. Это они объявили себя «новой полицией» и немедленно обложили подвернувшихся под руку бизнесменов Сиэтла «данью» в пользу содержания «народной республики».

По этому поводу в Твиттере состоялся обмен колкостями между Трампом и мэром Сиэтла Дженни Дуркан. Первый предложил второй «быстрее шевелиться» и обуздать беспорядки, а мэр порекомендовала президенту государства «спасти всех», убравшись «назад в бункер».

Проще говоря, Трампу посоветовали заткнуться и не отсвечивать.

Кризис в США угрожает миру

В целом, Соединенные Штаты за несколько месяцев до выборов продолжают погружаться в хаос. Похоже, разлетевшаяся по Интернету шутка «Беспорядки в Штатах вызваны тем, что специалисты по «цветным революциям» из-за коронавируса вынуждены работать дома» — не такая уж и шутка. Зрелище с американских улиц слишком уж напоминает приемы по дестабилизации ситуации, которые обкатывались в Югославии, Грузии, Сирии, Египте и на Украине.

Главное отличие — сейчас эти приемы используются в интересах Демократической партии и против ее главного оппонента, Дональда Трампа, не разделяющего идеалы евроскептиков и глобалистов. Не просто же так многие аналитики и политологи констатируют, что Соединенные Штаты стоят на пороге новой полномасштабной гражданской войны.

Очевидно, что организованные кукловодами из «глубинного государства» беспорядки на американских улицах, позволяющие «шатать» президентское кресло под Трампом и шантажировать хозяина Белого дома усилением протестного движения накануне выборов, одномоментно не прекратятся. События в Сиэтле — лишнее тому подтверждение. Столь же очевидно, что Трамп не намерен отступать в своем желании переизбраться на второй срок.

Эти обстоятельства намекают на то, что все происходящее сейчас в Америке — лишь пролог перед куда более серьезной политической турбулентностью, способной накрыть Штаты во время скорых президентских выборов. И совсем не факт, что они преодолеют этот кризис без серьезных потрясений, способных отправить в нокаут не только американское общество, но и значительную часть мировой экономики.

Лес рубят — щепки летят. В случае со США, обладающими еще и обширным арсеналом оружия массового поражения, утрата правительством контроля над ситуацией в стране представляет явную угрозу миру. Она способна аукнуться для человечества такими убойными «щепками», что пандемия COVID-19 покажется легким насморком.