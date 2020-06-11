Малькевич объяснил, как Запад спекулирует общественным мнением россиян

Москва, 11 июня. Запад при помощи подконтрольных СМИ и НКО пытается спекулировать общественным мнением россиян, заранее формируя нужный результат. Об этом пишет глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

На примере «Радио Азатлык», которое по сути является туркменской редакцией «Радио Свобода», он показал, как происходят такого рода фальсификации.

СМИ опубликовало материал о проведении в Татарстане голосования по поправкам в конституцию. В конце материала читателям предлагается пройти опрос по поводу грядущего плебисцита, при этом пользователи заранее видят результаты.

«Был дан опрос с заранее раскрытыми результатами голосования, т.е. указанный опрос являлся формирующим, когда каждый вновь голосующий уже был подвержен «общественному мнению», — пояснил Малькевич.

Неудивительно, что результаты опроса оказались весьма предсказуемыми. Так, против изменений якобы высказались 68% ответивших, а 32% заявили, что не будут голосовать. Таким образом, сторонников поправок, согласно данным опроса, не существует.

«Знающие люди прекрасно понимают, что проверить число проголосовавших (и сколько реально «нарисовали» модераторы) невозможно. Но как минимум для отчета «наверх», в головной офис «Радио Свобода» это зайдет хорошо», — считает глава ФЗНЦ.

Напомним, внести поправки в Конституцию РФ предложил президент России Владимир Путин, выступая с обращением к Федеральному собранию. Изменения основного закона затронут множества сфер, в том числе обеспечат защиту исторического наследия и усилят социальную роль государства. Голосование по поправкам пройдет 1 июля.