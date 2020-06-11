Кредиторы хозяина Spar пытаются отбить его имущество в суде

Санкт-Петербург, 11 июня. Стали известны подробности претензий «Объединенных кондитеров» группы компаний «Гута» Юрия Гущина к Мушвигу Абдуллаеву, бенефициару группы ритейлеров, известных в Северной столице по брендам Spar и «Народная 7Я семьЯ». Сейчас его бизнес переживает не лучшие времена: кредиторы через суд пытаются обанкротить возглавляемые Абдуллаевым фирмы.

А сегодня Московский районный суд приступил к рассмотрению дела по иску «Объединенных кондитеров» к известному предпринимателю, в котором истец просит признать недействительной сделку, где Мушвиг Абдуллаев незадолго до начала судебных тяжб с кредиторами своего бизнеса продал личную недвижимость некоей Елене Морозовой.

Представитель «Объединенных кондитеров» сообщил, что отошедшая по договору купли-продажи Морозовой недвижимость должна быть возвращена в состав имущества Абдуллаева. В тексте иска говорится, что он контролировал ритейлера-банкрота, с него могут взыскать долги его компаний. Значит, цель купли-продажи недвижимости — вывести имущество из-под взыскания, а Абдуллаев злоупотребил своим правом на распоряжение имуществом.

Ни Морозова, ни Абдуллаев в суд не пришли. Предприниматель отправил на дебаты с оппонентом свое доверенное лицо, которое рассказало суду, что «Объединенные кондитеры» не являются кредиторами, и договор купли-продажи оплачен покупателем Морозовой, которая от Абдуллаева никак не зависит. Слушания по этому делу продолжатся в июле.

По некоторым экспертным оценкам, разбирательство будет недолгим, а у истца мало шансов доказать факт умышленного вывода имущества Абдуллаева из-под требований кредиторов в будущем. Все может получиться, только если с «Объединенными кондитерами» согласится кто-то из ответчиков.

Сейчас ряд компаний Мушвига Абдуллаева судятся по делам о многомиллиардных долгах по кредитам и поставкам, а в феврале этого года торговый дом «Интерторг» под управлением Абдуллаева был признан банкротом.