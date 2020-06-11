Приходько обвинила отказавшегося от мандата Вакарчука в дискредитации власти

Киев, 11 июня. Фронтмен «Океана Эльзы» и экс-лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук заставляет украинцев не доверять представителям культуры в Раде, заявила певица Анастасия Приходько, комментируя решение музыканта сложить свои депутатские полномочия.

По ее словам, такую же медвежью услугу оказывают парламенту и украинский президент Владимир Зеленский, и его студия «Квартал 95» (исполнительный продюсер студии Сергей Трофимов стал первым замом главы администрации Зеленского, сценарист «Квартала 95» Юрий Костюк и владелец продакшн-студии GoodMedia Кирилл Тимошенко — посты заместителей главы АП, директор «Квартала 95» Сергей Шефир был назначен первым помощником президента, а продюсер и режиссер Андрей Ермак «просто» помощником Зеленского. — Прим. ФАН).

«Вот из-за таких, как Вакарчук, Зеленский и «Квартал 95» у власти, доверия к представителям культуры в парламенте в будущем — ноль. Но! У вас осталась я!» – написала Приходько на своей странице в Facebook.

Этот пост певица проиллюстрировала собственным портретом, на котором она позирует в красном платке с очень суровым выражением лица. В комментариях пользователи назвали ее комсомолкой, спортсменкой и красавицей. Кто-то пошутил, что Приходько надела красный платок от сглаза.

Однако были и те, кто безапелляционные заявления Анастасии восприняли со скепсисом.

«Любой артист в принципе ярмарочный скоморох и по определению конъюнктурщик. То бишь, шо закажут, то и спляшет. Заплатят больше, спляшет дольше и веселее. С какого (нецензурно) я должен тебе, Настя, доверять? Чем ты заслужила мое доверие? Да и не только ты, а в принципе.. Ну дал бог немного слуха и голоса, при чем тут доверие и способности к управлению и политике? Хочется бабла срубить, выпусти альбом на уровне какой-нибудь Гаги или Мадонны и войди в историю», — посоветовал ей Serhiy Korotik

Отметим, что сам Вакарчук заявил, что несмотря на уход из Рады, он сохранит присутствие в «Голосе». В марте он сообщал, что оставит пост лидера партии и это место займет «лучший управленец» из команды — Кира Рудык.

Этим заявлениям предшествовали слухи о том, что музыкант не задекларировал суммы гонораров за свои выступления (в феврале он получил деньги за тур, который «Океан Эльзы» отыграла в 2016-2017 годах). Юрист Андрей Портнов тогда обвинил Вакарчука в том, что он скрывал от налогообложения свои доходы от концертов за границей через офшоры. Позже Вакарчук задекларировал три квартиры в Киеве, четыре авто и рояль.