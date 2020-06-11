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ФАН-ТВ

Четверых щенков спасли из-под бетонной плиты в Алтайском крае. ФАН-ТВ

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10 июня на улице Лазурная в Барнауле тяжелая техника убирала грунт и строительный мусор во время проведения плановых работ. При вывозе плит выяснилось, что под ними оказались щенки. Местная жительница, которая подкармливала животных, позвонила в МЧС и сообщила об инциденте.

Четверых щенков спасли из-под бетонной плиты в Алтайском крае. ФАН-ТВ

«Поступил звонок, что под плитами находятся щенки. Мы приехали. Взяли инструменты, лопаты и лом, сделали отверстие и достали щенков. Все живы, все спасены», — рассказал начальник смены аварийно-спасательного формирования МЧС Александр Трошин.

Четверых щенков спасли из-под бетонной плиты в Алтайском крае. ФАН-ТВ

На время проведения спасательной операции строительные работы были приостановлены.

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