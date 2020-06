Военный эксперт: Россия оставляет за собой право превентивного удара по НАТО

Высшее военное руководство, в том числе министр обороны Сергей Шойгу, оставляют за собой право для превентивного удара по НАТО в случае угрозы применения против России оружия массового поражения. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Изменит характер войны

Головная подлодка проекта 09851 «Хабаровск» станет главной субмариной текущего десятилетия, она в целом повлияет на характер подводной войны. Об этом пишет Forbes.

Сообщается, что ее основным оружием станут беспилотные аппараты «Посейдон» с ядерными боеголовками. Отныне западным странам придется искать противодействие такому принципиально новому комплексу,

Напомним, «Хабаровск» спустят на воду в конце июня. В целом же про подлодки этого проекта известно очень мало, большая часть информации держится в секрете.

Западные специалисты на основе спутниковых снимков производственного объединения «Севмаш» пытаются отследить малейшие приготовления к появлению подлодки на свет. Они ожидают, что у «Хабаровска» будет много общего со стратегическими подводными лодками проекта «Борей», одной из особенностей которых является малозаметность.

Шойгу оставляет за собой право

Как отметил Дмитрий Родионов, полтора года назад американское издание We Are The Mighty моделировало последствия удара российского подводного крейсера типа «Борей» ракетами с ядерными боеголовками по США. Они пришли к выводу, что одной такой субмарины достаточно для нанесения непоправимого ущерба американской армии и флоту. Кроме того, один залп способен уничтожить десятки американских городов. «Князь Владимир» стал четвертой подлодкой проекта, еще столько же строится.

«Стоит также напомнить, что на днях американские B-1B Lancer заходили в воздушное пространство Украины, долетев до Киева, после чего свернули к Черному морю в непосредственной близости от Крыма. Другое американское военное издание The National Interes хвастливо называет это «блестящей операцией по сдерживанию России», которая грозит ей «обрушением ливня ракетных залпов с самолетов и кораблей. Видимо, кому-то в США очень хочется проверить свои нервы, когда неподалеку от побережья Флориды пролетят российские ракетоносцы. Или когда один из «Бореев» демонстративно пройдет мимо их берегов», — пояснил Дмитрий Родионов.

По словам эксперта, Западу следовало бы обратить особое внимание на совсем свежий российский документ — «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Там сказано, что ядерное сдерживание может быть применено в случае угрозы применения оружия массового поражения против России.

«Как определить эту угрозу — остается на усмотрение Генштаба. Сам факт подлета к нашим границам бомбардировщиков, способных запускать ядерные ракеты до Москвы и далее, можно расценить как подготовку к нападению. После этого мы можем со спокойной совестью, как уже было сказано неоднократно, ударить не только по месту запуска, но и по центру принятия решений. Надеюсь, эта мысль все же охладит горячие головы дракона американского милитаризма», — заключил Дмитрий Родионов.

6 мая 2020 года два стратегических бомбардировщика B-1B из Южной Дакоты провели учебное бомбометание на полигоне в Эстонии. Швыткин посоветовал НАТО «не испытывать на прочность терпение» российских систем ПВО.