Сирия новости 11 июня 19.30: Асад освободил от должности премьер-министра, SDF начали операцию по обеспечению безопасности в «Аль-Хол»

Сирия, 11 июня. В результате взрыва устройства на востоке Алеппо ранен мирный житель. Президент Сирии Башар Асад освободил от должности премьер-министра страны Имада Хамиса. Курдские боевики из «Демократических сил Сирии» (SDF) начали операцию по обеспечению безопасности в лагере «Аль-Хол» в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Протурецкие силы: изъяли оружие и взрывные устройства у арестованных в Алеппо членов «Исламского государства»1.

«Демократические силы Сирии» (SDF): начали операцию по обеспечению безопасности в восточной части лагеря «Аль-Хол» в Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещено в РФ): напали на двух мужчин в Идлибе.

«Хуррас Ад-Дин»: обвинили международную коалицию в убийстве своего лидера.

Провинция Дамаск

Агентство SANA сообщает, что президент Сирии Башар Асад издал указ № 143 от 2020 года, в соответствии с которым премьер-министр Сирии Имад Хамис освобождается от должности. Временно исполняющим обязанности главы сирийского правительства назначен министр водных ресурсов Хусейн Арнус.

Правительство Сирии продолжит свою деятельность до выборов нового Народного Собрания, назначенных на 19 июля.

Провинция Алеппо

Halab Today TV в сети Twitter сообщает, что в результате подрыва СВУ в городе Аль-Баб на востоке Алеппо был ранен мирный житель. Взрыв прогремел на обочине дороги на популярном у местных жителей рынке.

В городе Азаз, на севере провинции, протурецкими боевиками арестованы члены запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ1). Отмечается, что среди террористов были выходцы из других стран с сирийскими документами. У арестованных были изъяты несколько револьверов, а также различные взрывные устройства. Террористы занимались подготовкой терактов в регионе, а также обеспечивали поставку оружия для других ячеек группировки.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает источник в Twitter (DeirEzzor24), один юноша получил ранения, в результате подрыва взрывного устройства, заложенного неизвестными в городе Хаджин, на юге провинции.

В населенных пунктах Хаваидж и Дибан в Дейр эз-Зоре накануне прошли акции протеста возмущенных политикой курдских боевиков из состава «Демократических сил Сирии» (SDF). Местные жители высказали недовольство резким ухудшением уровня жизни на подконтрольных курдским вооруженным отрядам землях. После акции протеста боевики арестовали нескольких человек в городе Дибан. Среди арестованных оказались женщины и дети.

Провинция Идлиб

По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), члены запрещенной в РФ террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» напали на двух мужчин возле перехода через Атиму, который связывает Большой Идлиб с оккупированным Турцией Африном.

Накануне члены группировки избили в Идлибе сотрудников СМИ и медиа-активистов, освещавших 16-е российско-турецкое патрулирование трассы М-4. Боевики повредили технику журналистов, один из них оказался в больнице.

Члены группировки «Хуррас Ад-Дин» (связана с запрещенной в РФ террористической группировкой «Аль-Каида»1) обвинили в убийстве своего лидера международную коалицию. Джихадисты утверждают, что СВУ под его автомобиль установили две ранее завербованные женщины.

Провинция Хасака

Иракская женщина была убита неизвестными в седьмой секции лагеря «Аль-Хол» к востоку от города Хасака.

По информации South Front, боевики SDF начали операцию по обеспечению безопасности в восточной части лагеря. Целью предпринимаемых мер является реорганизация секции для жен ИГИЛ на территории «Аль-Хол» и предотвращение формирования террористических ячеек.

Накануне, военнослужащие Соединенных Штатов попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии. Однако бронемашина американских сил заглохла. Инцидент произошел в населенном пункте Абра, примерно в 50 километрах от города Хасака.

1 Организация запрещена на территории РФ.