Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 24

Федеральное агентство новостей представляет 24-й выпуск рейтинга антироссийских СМИ. За минувшую неделю «оппозиционные» издания успели выдвинуть конспирологическую теорию о снятии коронавирусных ограничений в Москве, растиражировать вброс ливийских боевиков, напугать россиян «возможностью массовых протестов» и распространить обвинения противников поправок в Конституцию в адрес ЦИК.

Главные итоги

Лидировать в рейтинге антироссийских СМИ продолжает «МБХ Медиа», прикормленное беглым олигархом Михаилом Ходорковским. За неделю издание выпустило 84 материала антироссийской направленности. На втором месте по-прежнему — «Эхо Москвы» с 61-й публикацией. На третье место вырвалась «Новая газета», опубликовав 44 антироссийских материала.

Фейк — мистификация или намеренное распространение в информационном пространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Как антироссийские издания на протяжении минувшей недели манипулировали фактами, распространяли вбросы и дезинформировали свою аудиторию? Разберем сегодня. По иронии — в День России.

Целый сюжет в агрегаторе «Яндекс.Новости» под пугающим заголовком «Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России» антироссийские СМИ сформировали 5 июня. Все началось со статьи «Ведомостей», основанной на докладе так называемой «независимой исследовательской группы Сергея Белановского». Социологи по результатам своего исследования утверждали, что россияне опасаются «серьезных социально-политических потрясений», которые могут привести к «массовым протестам».

Объективность этих выводов эксперты поставили под сомнение практически сразу. Дело в том, что выборка, по которой «группа Белановского» проводила исследование, даже на первый взгляд не кажется репрезентативной: в опросе методом глубинного интервью приняли участие всего 236 человек. При этом 112 из них оппозиционно настроены, 92 человека отнесли себя к аполитичным, а 32 участника исследования заявили, что являются сторонниками власти.

На сомнительность результатов такого опроса указали в «Левада-центре» — и это при том, что объективность исследований «Левады» неоднократно ставили под вопрос.

Впрочем, это не остановило антироссийские СМИ от тиражирования вброса. Материалы на основе доклада «группы Белановского» выпустили: «МБХ Медиа», «Эхо Москвы», «Дождь», «Полит.Ру» и «Коммерсант».

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в комментарии ФАН отметил, что тиражирование подобных публикаций создает напряженность в обществе, так как люди не только читают статьи, но и активно обсуждают их в социальных сетях.

«Это, безусловно, повышает уровень тревожности в обществе. Мы видим картинки из Америки, не хотим повторения таких сценариев, а нам рассказывают, что это практически завтра-послезавтра уже состоится. В таком контексте это можно посчитать одним из инструментов расшатывания спокойствия в обществе», — подчеркнул эксперт.

8 июня антироссийские СМИ одно за другими стали тиражировать вброс из арабоязычного сегмента Сети: несколько аккаунтов, в том числе The Libya Observer, распространили видео, на кадрах которого была запечатлена сожженная мечеть. На обугленных стенах можно разглядеть националистические надписи на русском языке и лозунг «Зенит — чемпион». Внутри мечети нашли банку из-под свиной тушенки.

«Ливийские медиаактивисты», как называют их оппозиционные издания, утверждали, что к происшествию якобы причастна ЧВК «Вагнер». Естественно, вброс тут же стали цитировать антироссийские издания.

Вот так, например, об этом писали Lenta.Ru и «Новая газета».

«В сообщении утверждается, что это якобы сделали участники отряда ЧВК «Вагнер», которые помогают командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару», — говорится в материале MK.Ru.

При этом издание тут же делает оговорку: «Правда, никаких доказательств в сообщении не приводится. Возможно надписи были нанесены кем-то специально для съемки в качестве провокации».

Федеральное агентство новостей разоблачило вброс: выяснилось, что на осквернение мечети ради фейка о ЧВК «Вагнер» пошли террористы так называемого Правительства национального согласия Ливии. Сфабриковать провокацию им помогли консультанты, предположительно, украинского происхождения.

Отметим, что это не первая попытка боевиков ПНС Ливии «доказать» присутствие иностранцев в рядах Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Хафтара. Подобными вбросами они стараются оправдать в глазах международного сообщества собственные действия: на стороне ПНС Ливии воюют сирийские боевики, которых регулярно переправляют из идлибской зоны деэскалации турецкие военные.

Выход Москвы из самоизоляции дал антироссийским СМИ новый простор для воображения. 8 июня, когда столица готовилась к снятию ограничений из-за коронавируса, «Открытые медиа» выпустили статью с сенсационным заголовком «Собянин ускорил отмену карантина в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции».

Некие «собеседники в администрации президента и в аппарате Белого дома» рассказали изданию, что мэр Москвы Сергей Собянин не хотел смягчать ограничительные меры в городе, однако градоначальника «переубедили в Кремле», так как «властям нужно готовиться к параду в честь 75-летия Победы и к голосованию по поправкам к Конституции».

«Новости» об «отмене карантина по просьбе Кремля» следом за «Открытыми медиа» опубликовали «Эхо Москвы», «Дождь», «Медиазона» и «Медуза».

Конспирологическая теория об отмене ограничений, выдвинутая «Открытыми медиа», изначально выглядела несостоятельной. Президент России Владимир Путин еще телеобращении 25 марта отмечал, что решение о новой дате голосования по поправкам необходимо принимать только на основании рекомендаций специалистов по ситуации с распространением COVID-19.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 9 июня отметил, что Кремль не считает стремительным снятие ограничений по коронавирусу в Москве, так как процесс выхода из самоизоляции идет постепенно.

«Почему слишком стремительно? Какие-то ограничения остаются, какие-то будут сниматься только по истечению одной или двух недель. Это же не полная отмена», — сказал Дмитрий Песков.

9 июня в первых рядах парада антироссийских СМИ шел вброс об «агитации» за поправки в Конституцию на сайте голосования. Эта история «прекрасна» хотя бы потому, что ЦИК обвинили организаторы кампании «Нет!» — эти люди открыто выступают против поправок.

Стоит обратить внимание на выбор лексики, которую использовали антироссийские СМИ в заголовках для новости: «Противники поправок к Конституции потребовали от ЦИКа прекратить агитацию за «вечного Путина» («Открытые медиа»), «Противники поправок в Конституцию обвинили ЦИК в агитации за «вечного Путина» («Полит.Ру»), «Противники обнуления жалуются на официальный сайт голосования по поправкам в Конституцию» («Фонтанка»).

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выступила с опровержением информации о якобы агитации за поправки со стороны ЦИК. Центризбирком, подчеркнула она, занимается информированием населения.

«Наша основная функция — максимальное информирование граждан и разъяснение, что собой представляют поправки. Все обвинения в адрес избирательной системы, что мы занимаемся агитацией, несостоятельны», — подчеркнула глава ЦИК.

Памфилова обратила внимание и на абсурдность ситуации, когда на агитацию жалуются те, кто открыто агитирует против поправок.

«У нас гарантируется свобода слова, свобода выражения, каждый имеет право выражать свою позицию, что и активнейшим образом делают те, кто считает, что им нельзя агитировать. Весь Интернет, все социальные сети — там преобладает их агитация негативная на грани фола иногда, вранья и лжи. Прекрасно агитируют против, и при этом плачутся, что они не могут агитировать», — сказала Элла Памфилова.

Мнение эксперта

Правоохранительные органы должны проводить проверку по каждому отдельному случаю появления фейковой или недостоверной информации. К этому призвал депутат Госдумы Александр Шерин.

«У нас принято достаточно законов, на мой взгляд, где-то даже чересчур жестких, и, если появляется какая-то недостоверная информация, правоохранительные органы в каждом отдельном случае должны проводить проверку. Если будет установлен факт нарушения закона, должно последовать справедливое наказание», — сказал парламентарий в комментарии ФАН.

Достоверность или недостоверность той или иной информации должен показать объективный анализ. Депутат подчеркнул, что появление фейков в информационном пространстве — явление негативное и вряд ли кто-то может ему симпатизировать.