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Рейтинг антироссийских СМИ

Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 24

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Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 24

Федеральное агентство новостей представляет 24-й выпуск рейтинга антироссийских СМИ. За минувшую неделю «оппозиционные» издания успели выдвинуть конспирологическую теорию о снятии коронавирусных ограничений в Москве, растиражировать вброс ливийских боевиков, напугать россиян «возможностью массовых протестов» и распространить обвинения противников поправок в Конституцию в адрес ЦИК.

Главные итоги

Лидировать в рейтинге антироссийских СМИ продолжает «МБХ Медиа», прикормленное беглым олигархом Михаилом Ходорковским. За неделю издание выпустило 84 материала антироссийской направленности. На втором месте по-прежнему — «Эхо Москвы» с 61-й публикацией. На третье место вырвалась «Новая газета», опубликовав 44 антироссийских материала.

Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 24

Фейк — мистификация или намеренное распространение в информационном пространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Как антироссийские издания на протяжении минувшей недели манипулировали фактами, распространяли вбросы и дезинформировали свою аудиторию? Разберем сегодня. По иронии — в День России.

Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 24

Целый сюжет в агрегаторе «Яндекс.Новости» под пугающим заголовком «Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России» антироссийские СМИ сформировали 5 июня. Все началось со статьи «Ведомостей», основанной на докладе так называемой «независимой исследовательской группы Сергея Белановского». Социологи по результатам своего исследования утверждали, что россияне опасаются «серьезных социально-политических потрясений», которые могут привести к «массовым протестам».

Объективность этих выводов эксперты поставили под сомнение практически сразу. Дело в том, что выборка, по которой «группа Белановского» проводила исследование, даже на первый взгляд не кажется репрезентативной: в опросе методом глубинного интервью приняли участие всего 236 человек. При этом 112 из них оппозиционно настроены, 92 человека отнесли себя к аполитичным, а 32 участника исследования заявили, что являются сторонниками власти.

На сомнительность результатов такого опроса указали в «Левада-центре» — и это при том, что объективность исследований «Левады» неоднократно ставили под вопрос.

Впрочем, это не остановило антироссийские СМИ от тиражирования вброса. Материалы на основе доклада «группы Белановского» выпустили: «МБХ Медиа», «Эхо Москвы», «Дождь», «Полит.Ру» и «Коммерсант».

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в комментарии ФАН отметил, что тиражирование подобных публикаций создает напряженность в обществе, так как люди не только читают статьи, но и активно обсуждают их в социальных сетях.

«Это, безусловно, повышает уровень тревожности в обществе. Мы видим картинки из Америки, не хотим повторения таких сценариев, а нам рассказывают, что это практически завтра-послезавтра уже состоится. В таком контексте это можно посчитать одним из инструментов расшатывания спокойствия в обществе», — подчеркнул эксперт.

Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 24

8 июня антироссийские СМИ одно за другими стали тиражировать вброс из арабоязычного сегмента Сети: несколько аккаунтов, в том числе The Libya Observer, распространили видео, на кадрах которого была запечатлена сожженная мечеть. На обугленных стенах можно разглядеть националистические надписи на русском языке и лозунг «Зенит — чемпион». Внутри мечети нашли банку из-под свиной тушенки.

«Ливийские медиаактивисты», как называют их оппозиционные издания, утверждали, что к происшествию якобы причастна ЧВК «Вагнер». Естественно, вброс тут же стали цитировать антироссийские издания.

Вот так, например, об этом писали Lenta.Ru и «Новая газета».

Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 24

Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 24

«В сообщении утверждается, что это якобы сделали участники отряда ЧВК «Вагнер», которые помогают командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару», — говорится в материале MK.Ru.

При этом издание тут же делает оговорку: «Правда, никаких доказательств в сообщении не приводится. Возможно надписи были нанесены кем-то специально для съемки в качестве провокации».

Федеральное агентство новостей разоблачило вброс: выяснилось, что на осквернение мечети ради фейка о ЧВК «Вагнер» пошли террористы так называемого Правительства национального согласия Ливии. Сфабриковать провокацию им помогли консультанты, предположительно, украинского происхождения.

Отметим, что это не первая попытка боевиков ПНС Ливии «доказать» присутствие иностранцев в рядах Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Хафтара. Подобными вбросами они стараются оправдать в глазах международного сообщества собственные действия: на стороне ПНС Ливии воюют сирийские боевики, которых регулярно переправляют из идлибской зоны деэскалации турецкие военные.

Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 24

Выход Москвы из самоизоляции дал антироссийским СМИ новый простор для воображения. 8 июня, когда столица готовилась к снятию ограничений из-за коронавируса, «Открытые медиа» выпустили статью с сенсационным заголовком «Собянин ускорил отмену карантина в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции».

Некие «собеседники в администрации президента и в аппарате Белого дома» рассказали изданию, что мэр Москвы Сергей Собянин не хотел смягчать ограничительные меры в городе, однако градоначальника «переубедили в Кремле», так как «властям нужно готовиться к параду в честь 75-летия Победы и к голосованию по поправкам к Конституции».

«Новости» об «отмене карантина по просьбе Кремля» следом за «Открытыми медиа» опубликовали «Эхо Москвы», «Дождь», «Медиазона» и «Медуза».

Конспирологическая теория об отмене ограничений, выдвинутая «Открытыми медиа», изначально выглядела несостоятельной. Президент России Владимир Путин еще телеобращении 25 марта отмечал, что решение о новой дате голосования по поправкам необходимо принимать только на основании рекомендаций специалистов по ситуации с распространением COVID-19.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 9 июня отметил, что Кремль не считает стремительным снятие ограничений по коронавирусу в Москве, так как процесс выхода из самоизоляции идет постепенно.

«Почему слишком стремительно? Какие-то ограничения остаются, какие-то будут сниматься только по истечению одной или двух недель. Это же не полная отмена», — сказал Дмитрий Песков.

Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 24

9 июня в первых рядах парада антироссийских СМИ шел вброс об «агитации» за поправки в Конституцию на сайте голосования. Эта история «прекрасна» хотя бы потому, что ЦИК обвинили организаторы кампании «Нет!» — эти люди открыто выступают против поправок.

Стоит обратить внимание на выбор лексики, которую использовали антироссийские СМИ в заголовках для новости: «Противники поправок к Конституции потребовали от ЦИКа прекратить агитацию за «вечного Путина» («Открытые медиа»), «Противники поправок в Конституцию обвинили ЦИК в агитации за «вечного Путина» («Полит.Ру»),  «Противники обнуления жалуются на официальный сайт голосования по поправкам в Конституцию» («Фонтанка»).

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выступила с опровержением информации о якобы агитации за поправки со стороны ЦИК. Центризбирком, подчеркнула она, занимается информированием населения.

«Наша основная функция — максимальное информирование граждан и разъяснение, что собой представляют поправки. Все обвинения в адрес избирательной системы, что мы занимаемся агитацией, несостоятельны», — подчеркнула глава ЦИК.

Памфилова обратила внимание и на абсурдность ситуации, когда на агитацию жалуются те, кто открыто агитирует против поправок.

«У нас гарантируется свобода слова, свобода выражения, каждый имеет право выражать свою позицию, что и активнейшим образом делают те, кто считает, что им нельзя агитировать. Весь Интернет, все социальные сети — там преобладает их агитация негативная на грани фола иногда, вранья и лжи. Прекрасно агитируют против, и при этом плачутся, что они не могут агитировать», — сказала Элла Памфилова.

Мнение эксперта

Правоохранительные органы должны проводить проверку по каждому отдельному случаю появления фейковой или недостоверной информации. К этому призвал депутат Госдумы Александр Шерин.

Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 24

«У нас принято достаточно законов, на мой взгляд, где-то даже чересчур жестких, и, если появляется какая-то недостоверная информация, правоохранительные органы в каждом отдельном случае должны проводить проверку. Если будет установлен факт нарушения закона, должно последовать справедливое наказание», — сказал парламентарий в комментарии ФАН.

Достоверность или недостоверность той или иной информации должен показать объективный анализ. Депутат подчеркнул, что появление фейков в информационном пространстве — явление негативное и вряд ли кто-то может ему симпатизировать.

«Моя оценка может быть исключительно субъективной, потому что я не могу ни опровергнуть, ни подтвердить ту или иную информацию, так как не имею на руках документов. Конечно, когда идет негативная информация, и при этом она является фейковой, — это всегда сказывается отрицательно. Подобное не может кому-то нравиться. В том числе и мне», — резюмировал Александр Шерин.

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