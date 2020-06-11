Москва, 11 июня. Попытка США обрушить «ракетный ливень» на Россию обернется для Вашингтона потерей стратегической авиации. Об этом заявил заместитель главнокомандующего ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ Айтеч Бижев.

Ранее в американских СМИ появились публикации, расхваливающие провокацию ВВС США, в ходе которой дальние стратегические бомбардировщики B-1B Lancer имитировали атаку на Черноморский флот ВМФ РФ у берегов Крыма. Американская пресса назвала провокацию «блестящей операцией», которая грозит России «обрушением ливня ракетных залпов».

Бижев отметил, что провокация США не является экстраординарным случаем. При этом американские самолеты были обнаружены российскими средствам ПВО, а также перехвачены истребителями ВКС РФ, передает «Экономика сегодня».

«Имел место будничный инцидент, вокруг которого американцы раздувают пафос», — отметил Бижев.

Он также добавил, что бравада американцев является абсолютно бессмысленной, так как бомбардировщики B-1B Lancer были обнаружены за 100 километров до границы РФ. Бижев отметил, что «ракетный ливень» в Черном море обернется для США потерей стратегической авиации.

«Ракетная атака была бы «перемолота» огнем российской эшелонированной системы ПВО, в которой все средства перехвата, включая береговые, работают поэтапно до полного уничтожения целей. Особую роль здесь играют С-300 и С-400», — пояснил Бижев.

По его словам, в российских ПВО американские бомбардировщики B-1B Lancer называют «летающими коровами». Бижев напомнил, что эти бомбардировщики разработаны в 70-х годах, поэтому изучались курсантами ПВО еще во времена СССР. Данный тип самолетов легко перехватываются российскими зенитными ракетными комплексами, поэтому они не представляют серьезной угрозы.