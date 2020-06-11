Полковник МВД в отставке уверен, что Ефремова отправят в тюрьму

Москва, 11 июня. Актер Михаил Ефремов получит реальный тюремный срок за то, что устроил смертельную аварию, несмотря на все попытки «защитников» обелить его репутацию. Об этом с уверенностью заявил полковник МВД в отставке Евгений Черноусов, специализировавшийся на ДТП.

Черноусов объяснил, что порой сложно определить виновного в аварии, поскольку может быть немало обстоятельств. Однако в случае с Ефремовым все понятно — он в состоянии алкогольного опьянения пересек на джипе две сплошные линии, что привело к гибели человека.

«Сомнений нет, это очевидное преступление, даже расследования особого не нужно. Дальше проводятся экспертизы, они обязательно должны быть проведены», — цитирует его «Слово и Дело».

Полковник МВД в отставке обратил внимание, что смертельное ДТП вызвало широкий общественный резонанс. И теперь никакое другое наказание, кроме лишения свободы, людей не удовлетворит.

«Здесь слишком много отягчающих обстоятельств, чтобы суд решил отправить Ефремова в колонию-поселение. Я по практике могу сказать, никто никогда не станет выносить условного наказания в таком резонансном деле», – заключил Черноусов.

В четверг в траурном зале при Институте имени Склифосовского родные и знакомые простились с водителем Сергеем Захаровым, который погиб в ДТП с участием Ефремова. Похороны прошли позднее в Рязанской области.

Авария произошла в понедельник поздно вечером. Ефремов выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в фургон. Актера отправили под двухмесячный домашний арест, в его отношении возбуждено уголовное дело. Ситуация осложняется тем, что в его крови нашли не только алкоголь, но и следы наркотиков. Артисту грозит до 12 лет тюрьмы, пишет Infox.ru.

Российская певица Юлия Чичерина в интервью Федеральному агентству новостей выразила надежду, что тюрьма поможет Ефремову побороть алкоголизм.