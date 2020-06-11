Пухляш из клипа Little Big нырнул лицом в грудь Семенович ради юношеской мечты

Москва, 11 июня. Танцор Дмитрий Красилов, известный публике как Пухляш, позволил себе эпатажную выходку, нырнув лицом в грудь певицы Анны Семенович. Герой клипа петербургской группы Little Big признался, что исполнил свою юношескую мечту.

В Сети появилось видео, в котором Семенович задает вопрос Красилову, каких девушек он предпочитает. Однако певица совсем не ожидала необычной реакции Пухляша.

«Дим, я хочу задать тебе вопрос. Я только что из центра для похудения. А тебе какие больше женщины нравятся — худые или с формами?» — спросила Семенович.

Танцор, долго не разглагольствуя, опустил свое лицо на бюст экс-солистки «Блестящих», благо певица была в платье с привычным глубоким вырезом, передает Пятый канал.

Неожиданный «ответ» Красилова вызвал хохот Семенович, которая в шутку принялась оскорблять его. Позже Семенович поделилась своими впечатлениями от общения с танцором.

«О, этот Пухляш, девчонки, нахал вообще! В святое залез носом своим! Давайте напишем ему в комментариях, что с девушками надо обращаться очень уважительно. Будем учить мужчин, которые еще маленькие, вести себя по-взрослому. Правда, он сказал, что это была его мечта с детства», — поделилась певица.

Поклонники знаменитости теперь интересуются, насколько такой ролик пришелся по душе ее новому возлюбленному.