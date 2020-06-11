В Госдуме отреагировали на «самые жесткие» санкции США против России

Москва, 11 июня. США хотят уйти от проблем во внутренней политике посредством изменений во внешней. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков, комментируя представленные Конгрессом США «самые жесткие» санкции против России.

Эксперт считает, что Соединенные Штаты сейчас находятся в непростой ситуации из-за экономических проблем и массовых протестов в связи с расовым вопросом.

«Констатировать проблемы внутри США мало, нужно понимать, что за этим последует. А за этим как раз может последовать желание Соединенных Штатов решать свои внутренние проблемы за счет активизации внешней политики и ее активизации в самом агрессивном варианте», — заявил телеканалу «360» первый заместитель председателя думского комитета по международным делам.

Необоснованно агрессивный настрой Вашингтона подтверждает сам факт нового введения санкционных мер, несмотря на то, что их нерезультативность давно подтверждена на практике. Новиков считает, что дело может дойти и до развязки вооруженных конфликтов.

Депутат Госдумы заявил, что Россия должна укреплять свои экономические перспективы, демонстрируя возможность сдерживать нападки по принципу Китая.

Ранее республиканцы в Конгрессе США выдвинули предложение ужесточить санкции против России, аргументируя это тем, что держава утверждает свою лидирующую роль «с ярко выраженным намерением подорвать мировой порядок под руководством Соединенных Штатов». Эти ограничения сразу назвали «самыми жесткими санкциями, которые когда-либо принимались». Тем не менее, сенатор Андрей Климов объяснил, что эта идея вовсе не нова и республиканцы давно называют Россию «противником» Соединенных Штатов.

Напомним, США пытаются помешать завершению строительства газопровода «Северный поток – 2» с целью продавать странам Евросоюза сжиженный природный газ. Вашингтон называет трубопровод «угрозой безопасности» для европейских государств и всячески препятствует строительству.