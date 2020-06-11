Врач назвал внешние признаки коронавируса

Москва, 11 июня. Врач-патологоанатом Александр Эдигер назвал самые распространенные внешние признаки коронавируса.

По словам специалиста, у пациентов с COVID-19 может появиться «кожная маска» – состояние, при котором признаки внутренних процессов, вызванных коронавирусом, проявляются на коже. Эдигер отметил, что о коронавирусе могут свидетельствовать точечные кровоизлияния или покраснения кожи кистей рук или голени. Иногда у пациентов коронавирусом ступни становятся синюшно-багровыми. Еще одним внешним признаком является сыпь из розово-красноватых пятен.

«Важно следующее: нельзя сказать, что эти вещи характерны только для COVID-19, но здесь они встречаются достаточно часто — от 5% до 15% заболевших их имеют», — рассказал врач в комментарии телеканалу «Звезда».

Эдигер подчеркнул, что точный диагноз ставится только на основании инструментальной диагностики, в первую очередь ― компьютерной томографии легких.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным на 11 июня, в мире 7,4 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших превысило 419 тысяч человек.

Специалисты выявили 8 779 новых случаев коронавируса в 84 регионах России за минувшие сутки. Всего с начала эпидемии зафиксировано 502 436 случаев COVID-19. Число выздоровевших человек достигло отметки в 261 150. Скончались 6 532 пациента — 174 летальных случая за минувшие сутки.